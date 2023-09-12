Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa çağrısı: Gelin konuşalım, bu süreçten kaçmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları;

"12 Eylül yönetiminin ülkemizin kalbine sapladığı en büyük hançer, üzerinde hala konuştuğumuz, tartıştığımız 1982 darbe anayasasıdır. Ülkemizi yeni, sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturma hedefimizden vazgeçmedik. Milletimizi hak ettiği anayasaya kavuşturma idealimizden hiç kopmadık. Türkiye Yüzyılı hedefimizin unsurlarından biri olan yeni anayasayı milletimize kazandırana kadar çalışmayı, gayret etmeyi, mücadeleyi asla bırakmayacağız. Anayasalar değişmez metinler değildir. Yeni anayasa gündemimizin ilk sırasında yer almaktadır.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

Cumhuriyet döneminde de muhtelif anayasa tecrübelerimiz olmuştur. Ancak 27 Mayıs 1960'tan itibaren anayasalarımız maalesef darbe yönetimleri tarafından şekillendirilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Bugün bize düşen görev cumhuriyetimizin 100. yılında kendi hikayemizi yazıp gelecek nesillere en büyük mirası bırakmaktır. Geçirdiği onca değişiklikle adeta 'yamalı bohçaya' dönen anayasayla yaşamaya devam etmek, siyaset için de ülke için de taşınması zor bir yüke dönüşmüştür. Tüm siyasi partilere, sivil topluma, akademi mensuplarına sesleniyorum, en ideal anayasa metnini bulmak için konuşalım, tartışalım, müzakere edelim. Parlamentodaki tüm gruplarla görüşeceğiz, kapılarını çalacağız.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Türkiye olarak bugüne kadar nasıl Libya halkını yalnız bırakmadıysak, bu zor günlerinde de tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız. İlk etapta üç kargo uçağımız, yardımlarla Libya'ya intikal etti. Amacımız, Libya'nın yaralarının bir an önce sarılmasını sağlamaktır."