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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da yoğun bir program yürütecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak. Ardından ise Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı Beştepe'de kabul edecek.

20 Şubat 2024 Salı 10:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programına Ankara'da devam edecek.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'ne katılacak.

ARNAVUTLUK BAŞBAKANI TÜRKİYE'DE

Ardından Beştepe'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı resmi törenle karşılayacak.

İki lider önce baş başa görüşme gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı da yapılacak. Konsey toplantısında, iki ülke arasındaki iş birlikleri tüm yönleriyle gözden geçirilecek. Güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

TÜRKİYE-ARNAVUTLUK ARASINDA ÇOK SAYIDA ANLAŞMA İMZALANACAK

Toplantının ardından Erdoğan ile Rama ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

  • Erdoğan programı
  • Ankara
  • Arnavutluk Başbakanı

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