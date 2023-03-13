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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BBP Lideri Destici'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti. Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, 'Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. BBP olarak adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 81 ilde ismimiz ve adayımızla seçime katılacağız.' dedi.

13 Mart 2023 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BBP Lideri Destici'den ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Destici, "Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. BBP olarak adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. 81 ilde ismimiz ve adayımızla seçime katılacağız. Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Her noktada adayımız Sayın Erdoğan'dır" dedi.

Destici, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna, "Partilerle görüşmeler sürüyor, olumlu gidiyor." cevabını verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Destici

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