Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

İşte Oktay’ın sözlerinden satır başları:

17-25 Aralık girişimi ve 15 temmuz hain darbe teşebbüsü hepimizi yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını hepimize göstermiştir.

Yargı, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir.

Aslında bunlara hakim ve savcı demek doğru değildir.

Bunlar hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka bir şey değildir.