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Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay hakim ve savcı atama töreninde konuştu.

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İşte Oktay’ın sözlerinden satır başları:
 
17-25 Aralık girişimi ve 15 temmuz hain darbe teşebbüsü hepimizi yargının tarafsız ve bağımsız olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını hepimize göstermiştir.
 
Yargı, içindeki FETÖ'cüleri en hızlı temizleyen kurum olmuştur. 4 bin civarında FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edilmiştir.
 
Aslında bunlara hakim ve savcı demek doğru değildir.
 
Bunlar hakim ve savcı elbisesi giymiş hainlerden başka bir şey değildir.

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