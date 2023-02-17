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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 200'ün altında enkazda arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

AFAD Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Enkaz çalışmaları devam eden bina sayısı 200'ün altına indi' dedi.

17 Şubat 2023 Cuma 18:52 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 200'ün altında enkazda arama kurtarma faaliyetleri sürüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü enkaz sayısının 200'ün altına düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

"Arama kurtarma boyutunda sahada 35 bin 250 personel çalışıyor"

"Enkaz çalışmaları devam eden bina sayısı 200'ün altına indi"

"Sahada çalışan toplam personel sayısı 264 bin 389"

"Refakatsiz çocuklarla ilgili dedikoduya müsaade etmeyiz. Bin 589 refakatsiz çocuk kayıt altına alındı"

"(Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz."

"10 bin TL nakdi yardım hasarsız olan binaları kapsamıyor"

"177 binin üzerinde çadır kurulumu yapıldı."

"(Afetzedeler için destek ödemeleri) Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir."

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