Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Ateşkesin sağlanması için yoğun çaba veriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da bir otelde Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) tarafından düzenlenen '11'inci Uluslararası Kadın Emeği Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Oktay, 'Kadın Bakış açısıyla sendikacılık' temasıyla düzenlenen programın hayırlı olmasını dileyerek, "Sizlerin desteğiyle kadınlarımız, toplumun hiçbir alanında çifte standartlarla, ön yargı duvarlarıyla, haksızlıkla, hukuksuzlukla karşılaşmayacaktır. Sizin dik duruşunuz ve azminiz olduğu müddetçe artık kimse bu milletin kadınlarına hiçbir yerde had bildirme hadsizliğini gösteremeyecektir. Bugün helalleşmeye çalışanlar fırsat buldukları an, yarın aynı şeyleri tekrarlayacağından zerre kadar şüpheniz olmasın. Türkiye'de çalışma hayatını sizlerle daha adil hale getirmeye ve tüm dünyaya insan onurunu, adaleti haykırmaya devam edeceğiz. Daha adil ve eşitlikçi bir çalışma hayatını hakim kılmak için her zaman sendikalar ile istişare içinde çalışıyoruz. Sendikal örgütlenmenin kolaylaştırılmasından iş güvenliği düzenlemelerine, kayıt dışı istihdamın azaltılmasından kadınların çalışma hayatına katılımının teşvik edilmesine, işçinin yıllarca çözülmeyen sorunları Cumhurbaşkanımız liderliğinde çözülme kavuşturulmaktadır" dedi.

'KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ'

Oktay, kadınların haklarını korumaya, ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmaya yönelik çok ciddi mevzuat düzenlemeleri yapıldığını belirterek, "Kadına yönelik şiddetin, haksızlığın, kötü muamelenin doğrudan doğruya insanı hedef aldığına inanarak bu olguyla da kararlı şekilde mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele araçlarımızı daha güçlü ve etkin hale getirmek için kapsamlı bir çalışmayı da yürütüyoruz. Mücadele alt yapımızı güçlendirecek çalışmalarda son aşamaya gelmiş durumdayız. Bu paketi en kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi de gündemine alacaktır düşüncesindeyiz. Diğer taraftan sürdürülebilir kalkınma hamlemiz için kadınların çalışma hayatına katılımlarını ve konumlarını güçlendirmek yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

'DİPLOMATİK GİRİŞİMLERE DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Rusya-Ukrayna savaşında mağdurların tüm savaşlarda olduğu gibi kadınlar ve çocuklar olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Suriye'de yaşanan insanlık trajedisinde milyonlarca kadın ve çocuk katledilirken, kadın haklarını dillerine dolayan o büyük kuruluşların ellerini taşın altına koyduklarını görmedik. Filistin'de sokak ortasında her gün kadınlar öldürülürken 'kadınlara özgürlük' narası atanlar yine bu mazlum coğrafyalar için sessizliğe bürünmüştü. Savaşa karşı takındıkları tutumda bile ayrımcılık yapanlar, mağdurun gözünün, teninin rengine göre tavır alıyor. Yaşanan insani krize karşı gösterdikleri irade, kınamaktan öteye geçemiyor. Vicdanların çölleştiği günümüzde, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye olarak yine hak, adalet ve barış odaklı bir politika benimsemiş durumdayız. Ukrayna'da ateşkesin sağlanması, insani koridorların açılması ve müzakerelerin barışla sonuçlanması için yoğun çaba veriyoruz. Kadınların, çocukların gözyaşları dinsin, aileler dağılmasın, yuvalar yıkılmasın istiyoruz. İnsanlığın öldüğü hiçbir savaşta kazanan yoktur ve asıl yaralayıcı olan kullanılan silahlar değil, anaların gözyaşıdır. Çünkü o yaşlar biliyoruz ki arşı titretir. Ateşkes çağrımızı yinelemeye, bölgemizde barış ve istikrar için çok yönlü diplomatik girişimlerimize devam edeceğiz."