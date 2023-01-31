Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Dijital Türkiye 2023 Toplantısı''na başkanlık etti

Tüm bakanlıkların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Toplantıda, "Dijitalin Yüzyılı"nda orta ve uzun vadeli yol haritası oluşturmaya ve Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacak konulara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirilen açıklamada, katılımcı kurum ve kuruluşların sundukları hizmetlerin dijital alanlarda daha ileriye taşınmasına yönelik somut çalışmaların, gelişen teknolojiler bağlamında kapsamlı olarak ele alındığı belirtildi.

Dijital Türkiye 2023 Toplantısı'nda değerlendirilen projelere ilişkin bilgi verilen açıklamaya göre, ülke genelindeki tapu müdürlüklerinin tek bir tapu müdürlüğü gibi hizmet sunması ve vatandaşların tapu işlemleri için gayrimenkulün bulunduğu şehre müracaat etme zorunluluğuna TAKBİS projesi ile son verilmesi görüşüldü.

Ortaöğretim öğrencilerinin okulu erken yaşta bırakmamaları, öğrencilerin daha yakından tanınarak sadece eğitim verileriyle değil, kişisel özelliklerine göre de veri üreterek onları geleceğe daha iyi hazırlayacak erken uyarı sistemi kullanılarak ortaöğretim öğrencilerinin okula devam oranlarının artırılması ve geleceğe daha iyi hazırlanmaları ele alındı.

Dijital dönüşüm kapsamında geleceğin mesleklerine ilişkin ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler hazırlanarak bu mesleklere yönelik ölçme, değerlendirme ve belgelendirmeye yönelik altyapı kurulması değerlendirildi.

Uzaktan kimlik doğrulamasıyla vatandaşların belirli konsolosluk işlemlerini konsolosluğa bizzat gitmeden gerçekleştirebilmesine ve suçun oluşmasından önceki zaman dilimine yoğunlaşmayı sağlayacak yapay zeka destekli önleyici kolluk sistemi ile suç örüntülerini tespit etme çalışmalarına ilişkin verilerin nitelik ve niceliğinin arttırılmasına ilişkin projeler de görüşüldü.

Yapay zeka destekli dil modelleriyle turistlerden gelen şikayet ve isteklerin otonom şekilde değerlendirilmesi sonucu turistlere sağlanan kamu hizmetlerinin daha da iyileştirilmesinin değerlendirildiği toplantıda, haberleşme ve uydu sistemleri üzerinden veri iletimi sağlanması, uydu destekli akıllı ulaşım sistemleri (AUS) otomasyon projesi ve 5G haberleşme hizmetlerinin sunulmasına yönelik çalışmalarla yerli ve milli üretim ekosisteminin geliştirilmesi projeleri de ele alındı.