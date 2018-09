Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Geleneği olmayanının geleceği de olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ve akabinde yaşadıklarımız bu gerçeğin en somut örneğidir." dedi.

Oktay, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, kutlamaların hayırlara vesile olmasını dileyerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu sene 31'incisi kutlanan törenlerle bir kez daha milletin kökleri ve kadim geleneği ile bağlarını yenilediğini, güçlendirdiğini ifade eden Oktay, tarih boyunca beşeri, sosyal ve iktisadi hayatın düzenlenmesinde Ahilerin çok büyük roller üstlendiğini vurguladı.

Başta Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve Fatma Bacı olmak üzere, asırlar boyunca bu muhteşem geleneğin bir parçası olmuş ve ahirete irtihal etmiş bütün esnaf ve zanaatkarları rahmetle yad ettiğini dile getiren Oktay, şunları söyledi:

"Bugünkü törenle bu yılın Ahileri olarak şed kuşanacak kardeşlerimizi kutluyorum. Burada da gördük biraz önce. Bir Ahilik teşkilatının nasıl çalıştığı, çıraklıktan ustalığa nasıl geçildiğini, ne tür değerlerden geçtiğini, sonrasında nasıl esnaf olunduğuna bir kez daha şahit olduk. Değerli sanatçılarımız canlandırdılar. Biz öyle bir geleneğin öyle bir mirasın sahipleriyiz ki ticaret erbabının bu kadar hakka riayet ettiği, bu kadar hakkı ve hukuku gözettiği, hem kendi arasında hem de ticaret yaptığı müşterileri esnaflar arasındaki bu hassasiyeti gördüğümüzde böyle bir milletin bugün karşı karşıya kaldığımız fırsatçılık veya benzeri hasletleri yapıyor olma veya yaptırıyor olma şansı kesinlikle yoktur. Dünyaya örnek olacak bir teşkilatın mirasçılarıyız. Başkanımızla da biraz önce konuştuk. Aynı gelenek ve göreneklerimiz, aynı değerlerimizi bütün gücümüzle sürdürmeye çalışıyoruz. Bu bizi geleceğe taşıyan değerlerdir. Her bir teşkilatımız ve organizasyonumuzun, kuruluşumuzun kendi üyeleri arasındaki oluşturacağı bu değerler bizim sadece bugün ayakta kalmamızı, güçlü olmamız sağlamayacak, aynı şekilde bizlerden torunlarımıza çocuklarımıza bırakacağımız değerli miraslar olacaktır."

Sahip olunan Ahilik gibi bir hazinenin kıymetini bilerek, bu mirası geleceğe taşıyacak esnaf için yeni düzenlemeler hayata geçirdiklerini anlatan Oktay, "Sicil affından ÖTV muafiyetine, Ahilik sandığı uygulamasından faizsiz kredi desteklerine kadar verdiğimiz destek artarak devam edecek. Bildiğiniz üzere, Cumhurbaşkanlığı kararı ile kiraların dövizle belirlenmesinin önüne geçecek ilk adımı attık. Bu adım, hem Türk lirasının güçlenmesine katkı sunacak hem de esnafımız için büyük bir rahatlama sağlayacak." diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı tarafından çarşamba günü yerli üretim logosunun tanıtımının yapıldığını anımsatan Oktay, "Bu logo da iş insanlarımızın ve esnafımızın ürettiği yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesine katkı sunacak. Esnafımızın hayatını daha da kolaylaştıracak icraatlarımızın yanı sıra, şehirlerimizin kalkınmasına katkı sunacak projelere de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Geleneği olmayanının geleceği de olmaz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sırların içinden süzülüp gelen, Anadolu'yu mayalayan bu ruhu önce iyi kavramak gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ahilik teşkilatına hayat veren bakış açısını yeniden ihya etmeli, işlerimize, iş yerlerimize, üretimimize ve ürünlerimize yansıtmanın yollarını mutlaka aramalıyız. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarabilirsek, geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi ve akabinde yaşadıklarımız bu gerçeğin en somut örneğidir. 15 Temmuz gecesi, aziz milletimizin diğer fertleriyle birlikte esnaf ve sanatkarımızın sergilediği destansı duruş, Ahilik ruhunun halen kor bir ateş gibi bu milletin bağrında yandığını tüm dünyaya göstermiştir. Bu ruh ayakta olduğu müddetçe, Allah'ın izniyle, ülkemize ve geleceğimize yönelik saldırıların tamamı akim kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin, son günlerde, özellikle döviz kuru üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan ekonomik manipülasyonu da bu anlayışla aşacağına inanıyorum, inanıyoruz. Başta esnaf ve sanatkarlarımızın dayanışması, sonra aziz milletimizin birlik ve beraberliği ile Türkiye ekonomisi, bu süreci de atlatacaktır. Kuşkusuz hükümetimiz de yaptığı düzenlemelerle, üretimi, mesleki eğitimi ve kaliteyi artırıcı nitelikteki teşvikleriyle esnaf ve sanatkarımızı güçlendirmeyi sürdürecektir."

Ahi Evran'ın, Muharrem Ertaş'ın emaneti, Neşet Ertaş'ın gönlünün içindeki yer olan Kırşehir’e 16 yılda 5 milyar yatırım yaptıklarını aktaran Oktay, "2002 yılında sadece 15 milyon dolar olan ihracatı, geçtiğimiz yıl 189 milyon dolara ulaştı. Hedefimiz, 200 milyon dolar. En çok ihracat yapan illerimiz arasında, 43. sıradan 39. sıraya yükseldi." dedi.

Oktay, büyümeye devam eden Ahi Evran Üniversitesi ve Organize Sanayi Bölgesi ile Kırşehir'i kalkınma yarışında daha üst seviyelere taşıyacaklarını dile getirerek, "Kırıkkale-Kırşehir-Aksaray-Niğde hızlı tren hattının proje çalışmaları devam ediyor. Buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Ahi Evran Külliyesi'nin 2. etabını yapıyoruz. Ayrıca Kırşehir için çok önemli olduğunu bildiğimiz Ahi Evran Veli Vakfı Kanunu önümüzdeki haftalarda Meclise gelecek." şeklinde konuştu.

Oktay, aşure dağıttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, törenden sonra Cacabey Meydanı'ndaki Cumhurbaşkanlığı Aşure Dağıtımı Programı'na katılarak vatandaşlara aşure ikram etti.

Oktay, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

"Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." dedi.

Pekcan, Kırşehir Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Ahiliğin, yaşanan bu süreçte herkes için ne kadar değerli ve önemli olduğunun bir kez daha görüldüğünü belirtti.

Ahiliğin özünün dürüstlük ve diğerini düşünmek olduğuna işaret ederek, bugünlerde Ahilik ruhuna çok daha sıkı sarılmak gerektiğini vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Diğerini düşünmek, kardeş olmak Ahilik kültürünün bir ürünüdür. Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken bir kez daha vurgulamak isterim ki bu maya ve ruh hala ayaktadır. Geçmişte olduğu gibi bugün de alın teri en büyük sermayesi, dürüstlüğü en büyük ilkesi ve önceliği ülkesi olan, her gün iş yerini bu bilinçle açan her esnafımız bir Ahi'dir. Ahilik her şeyden önce ekonomik bağımsızlık ve kendine yetme çabasıdır. Milletimiz asırlar önce Moğol istilasından kaçarken Ahilik kültürü ile bir araya gelmiş ve Ahi teşkilatının çatısı altında birleşmiştir. Türk esnaf ve sanatkarı aralarında sağladıkları karşılıklı dayanışma ve güven sayesinde Anadolu'nun ticari hayatında söz sahibi olmuştur. Kültürümüzü derinden etkileyen şiirlerin, eserlerin ve hikmetli sözlerin kökeni Ahilik kültürüne dayanmaktadır."

"Tüketicimize zarar verilmesine izin vermeyeceğiz"

Ahiliğin önemli ilkelerinden birinin de yerlilik olduğuna değinen Pekcan, "Biliyorsunuz bugünlerde yerli üretim logosuna geçtik. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Yerli üretimimize sahip çıkmak, alın terimize sahip çıkmak, çocuklarımızın zengin geleceğine sahip çıkmaktır. Yine ahiliğin en önemli ilkelerinden birisi de dürüstlüktür. İnsanı merkeze koyan Ahilik kültürü, alırken, üretirken ve satarken dürüst, güvenilir ve insan hukukuna uygun hareket etmeyi ve saygılı olmayı şart koşmuştur. Bunun sonucu olarak Ahiliğin temeli, hilesiz iş, sağlam mal ve ölçülü kazançtır. Ahi birlikleri bu ilkelere uymayanları cezalandırmıştır, pabucunu dama atmıştır. Bakanlık olarak bugün Ahilik kültürüne aykırı davrananları kınıyoruz, onları teşhir ediyoruz, denetliyoruz ve cezalandırıyoruz. İç piyasada spekülasyon yaparak fiyat artışlarına sebep olan, tüketicimize zarar veren esnafı ve firma sahiplerini cezalandırıyoruz. Tüketicimize zarar verilmesine izin vermiyoruz ve vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Pekcan, dünyanın bir değişim ve dönüşüm çağından geçtiğini, dünya ekonomisinin teknoloji çağında hızla dönüştüğünü kaydetti.

Bakanlık olarak vizyonlarının esnaf ve sanatkarı da dünya teknolojisiyle buluşturmak ve esnafı ihracatçı yapmak olduğunu vurgulayan Pekcan, bu doğrultuda çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Ahilik ansiklopedisi

"Esnafımızın ihracatçı olması yönünde, gerek eğitim, gerek destek, gerek teknolojik bilişim ve iletişimi sağlayacağız." diyen Bakan Pekcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız, esnafımızı bir üst gelir seviyesine çıkarmak için çalışmalarını sürdürmektedir. İçinden geçtiğimiz bugünlerde Ahilik kültürünü daha iyi kavramış bulunmaktayız. Ticaret Bakanlığı olarak Ahi Evran'nın değerli mirasına sahip çıkıyoruz. Ahilik kültür ve felsefesinin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda Ahilik ansiklopedisini hem Türkçe hem de İngilizce olarak bastırıyoruz. Dünyada tanınması içinde yurt dışında Ahilik etkinlikleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında bakanlığımızın destekleriyle Ahilik Külliyesi inşa edilmektedir. Külliye bittiğinde Kırşehir çok önemli bir esere sahip olacaktır. Ahi Evran-ı Veli Vakfı kurulma çalışmaları da devam etmektedir. Bakanlık olarak bu güzel kültürümüzü yaşatmaya devam edeceğiz."

Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kırşehir Belediyesi ve AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

31. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında Kırşehir'e gelen Oktay, vatandaşlara aşure dağıtımının ardından Kırşehir Belediyesi'ne geçti.

Oktay'ı belediye girişinde karşılayan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kentte devam eden projelerle ilgili brifing verdi.

Belediyedeki brifingin ardından Oktay, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve İl Başkanı Muzaffer Aslan, Fuat Oktay'ı parti binası önünde karşıladı.

Toplantı salonunda partililerle bir araya gelerek, sohbet eden Oktay, çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Ziyaretlerde Oktay'a, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.