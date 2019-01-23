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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.

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Oktay ve Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde Conrad Otel'de düzenlenen "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" öncesi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.

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