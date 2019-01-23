Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.
- AA
Oktay ve Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde Conrad Otel'de düzenlenen "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" öncesi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.