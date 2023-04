Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Siyasetçiler mesuliyet duygusuyla hareket etmelidir

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen iftar programında emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

Burada konuşan Oktay, emniyet mensuplarıyla beraber olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve muhabbetlerini iletti.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 178'inci yıl dönümünü kutlayan Oktay, polislerin, tam 178 yıldır canları pahasına, ailesinden, sevdiklerinden ayrı kalma pahasına Türkiye'nin ve milletin huzuru için mücadele ettiğini söyledi.

Oktay, emniyet camiasının tüm kademeleriyle fedakarlık, disiplin ve dikkat gerektiren ağır bir sorumluluğu yerine getirdiğine dikkati çekerek Türkiye'nin 81 vilayetinde, asayişi, güvenliği ve huzuru sağlamak için gece gündüz görev yapan toplam 340 bin emniyet mensubuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk milleti adına teşekkür etti.

"BÜYÜK BİR SINAMANIN ÜSTESİNDEN ALNIMIZIN AKIYLA GELDİK"

Polis Teşkilatının, sadece asayişi, güvenliği, huzur ve barışı temin etmediğini, her bir mensubunun aynı zamanda görevini eksiksiz yaparak Türkiye'nin itibarına ve gelişmesine de önemli katkılar sağladığını dile getiren Oktay, Türkiye'nin yıldızının parlamasında, bölgesinin turizm, ticaret ve ekonomi merkezi haline gelmesinde, güvenli bir liman olmasında emniyet mensuplarının çok büyük emeği olduğunu vurguladı.

Oktay, ekonomisiyle, demokrasisiyle, tesis ettiği huzur ortamıyla öne çıkan bir Türkiye gerçeğinden bahsediliyorsa emniyet teşkilatı ve jandarmanın bunun en önemli aktörlerinden olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Asrın felaketiyle sarsıldığımız 6 Şubat depremlerinde buna bir kez daha şahit olduk. Depremde vefat eden 50 bini aşkın insanımız arasında 216 da emniyet mensubumuzu kaybettik. Kendi acılarına ve kayıplarına rağmen polis teşkilatımız, depremin ilk anından itibaren depremzedelerimizin imdadına koştu. Kaybettiğimiz her bir kardeşimize ve 50 binin üzerindeki vatandaşımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Arama kurtarma çalışmalarından asayişin teminine, yardım dağıtımından koordinasyon faaliyetlerine kadar her alanda polislerimiz görev aldı. 11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımızın etkilendiği böyle büyük bir sınamanın üstesinden hamdolsun alnımızın akıyla geldik. Güvenlik noktasında ufak tefek olaylar dışında hamdolsun hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bırakın deprem felaketini, birkaç saatlik elektrik kesintilerinde bile başka ülkelerde, yağmadan hırsızlığa neler yaşandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün dünya da iyi biliyor. Milletimiz, bu yönüyle de farkını ve asaletini çok net biçimde göstermiştir. Şu anda da 20 bin takviyeyle birlikte toplam 70 bin emniyet personelimiz bölgede görev yapıyor. Bir an önce hayatın normale dönmesi, yaralarımızın sarılması için bu 70 bin kardeşimiz, yalan ve iftiralara aldırmadan, elini taşın altına koyuyor. Devletin milletiyle bu zor günlerde sergilediği dayanışma çok değerlidir ve inşallah asla da unutulmayacaktır."

Polislerin hem Ramazan-ı Şerif'ini hem de 10 Nisan Polis Günü'nü tebrik eden Oktay, tüm şehitleri rahmetle yad etti ve tüm gazilere şükranlarını sunarak kendilerine Allah'tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler niyaz etti.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEPELERİNE BİNİYOR, İNLERİNİ TEK TEK BAŞLARINA GEÇİRİYORUZ"

Oktay, son yıllarda dünyanın sağlıktan güvenliğe pek çok alanda adeta bir kriz fırtınasından geçtiğine işaret ederek koronavirüs salgınını henüz atlatmışken, iki komşu ülke arasında başlayan sıcak çatışmaların ve bunun yıkıcı sonuçlarının etkisi altında kalındığını hatırlattı.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında devam eden bu kanlı savaşı, kışkırtmalara rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği liderlik sayesinde, ülke sınırları dışında tutmayı başardığını belirten Oktay, Türkiye'nin, esir takasından tahıl mutabakatına kadar attığı adımlarla bu sürecin kilit ülkesi konumuna geldiğini ifade etti.

Oktay, Türkiye'nin çevresinde bir güvenlik ve barış kuşağı oluşturmak için, bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizerek şöyle konuştu:

"Bu anlayışla bir süre önce terörle mücadele konseptimizde köklü bir değişikliğe gittik. Artık vatanımıza yönelik tehdit ve tehlikeleri içeride değil, sınırlarımızın dışında, mümkün olan en uzak mesafede karşılıyoruz. Tehditlerin kapımıza gelmesini beklemiyor, terör örgütlerinin tepelerine biniyor, inlerini tek tek başlarına geçiriyoruz. Bunu sizlerle yapıyoruz. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü, tüm uzantılarıyla birlikte, Suriye ve Irak'ta hareket edemez hale getirdik. Kesintisiz ve sürekli operasyonlarımız neticesinde Doğu ve Güneydoğu bölgemizde sükunet hakim, huzur hakim hamdolsun. Bölücü terör örgütünün baskısı sebebiyle yaprak kıpırdamayan illerimiz artık yatırım alıyor, turist çekiyor, ticarette, istihdamda, üretimde, tarımda, hayvancılıkta adeta destan yazıyor. Güvenlik kuvvetlerimizin canı pahasına yürüttüğü mücadelenin eseri olan bu kazanımlardan geriye gidişe kesinlikle izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde çetelerden mafya bozuntularına, zehir tacirlerinden milletimizin canına, malına, namusuna kast eden alçaklara kadar kanunun ve hukukun dışında ikbal peşinde koşan hiç kimseye göz yummayacağız. İnşallah bunu da tüm başarılarımızda olduğu gibi yine birlikte yapacağız, yine birlikte başaracağız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde."

"SANDIĞIN İTİBARININ ZEDELENMESİNE ASLA FIRSAT VERMEDİK"

Türkiye'nin 14 Mayıs'ta bir seçime gittiğini hatırlatan Oktay, bunun Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biri olacağını söyledi.

Oktay, gerek uluslararası basında ardı ardına çıkan makaleler, haberler gerek en üst düzeyde yapılan açıklamaların bu gerçeği ortaya koyduğunu belirterek "Bölücü terör örgütü elebaşlarından FETÖ'cü alçaklara kadar envaiçeşit millet düşmanının da umudunu bu seçimlere bağladığını görüyoruz. Daha çok bağlarlar." dedi.

Türk demokrasisinin bu imtihanı başarıyla verebilmesi noktasında Polis Teşkilatına çok ciddi görevler düştüğünü ifade eden Oktay, seçim sürecine gölge düşürmeye matuf çabaların muhtemel olduğunu, geçen hafta yaşanan bazı hadiselerin ve sorumsuz açıklamaların, bu konudaki endişelerin yersiz olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Oktay, "Polisimizin delilleriyle, kamera kayıtlarıyla, şahitleriyle ortaya çıkardığı bir olayın siyasi istismar malzemesi olarak kullanılması üzüntü vericidir. Siyasetçiler, bilhassa seçim döneminde kurumlarımıza ve topluma karşı daha fazla mesuliyet duygusuyla hareket etmelidir. Ama nerede? Biz bugüne kadar sandığın itibarının zedelenmesine asla fırsat vermedik, bundan sonra bu tarz kötü niyetli girişimlere rıza göstermeyeceğiz." diye konuştu.

Polis Teşkilatının gerek propaganda döneminde gerek seçim gününde herhangi bir zafiyetin oluşmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğine yürekten inandıklarını belirten Oktay, vatandaşların iradelerini sandığa özgür şekilde yansıtabilmeleri için Emniyet Teşkilatının görevini en güzel şekilde yapmasını beklediklerini kaydetti.