Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tüm tarafları KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz

Oktay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan kayıplar dolayısıyla taziyelerini ileten Oktay, depremde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'de yaşamını yitiren KKTC'li öğrencilerden dolayı yüreklerinin yandığını dile getirdi.

Fuat Oktay, "Daima kalplerimizde yaşayacak evlatlarımızın ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Çöken bina hakkında Adıyaman Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve bu kapsamda 3 kişi tutuklanmıştır. Dava sürecinin takipçisi olacağız. KKTC Hükümeti'nin öncülüğünde Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nun deprem bölgesinde inşa edeceği 'Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü' konteyner kenti için tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime teşekkür ediyor, şampiyon meleklerimizin isimlerini ve anılarını daima yaşatacağımızın altını özellikle çiziyorum." diye konuştu.

Oktay, 1571'den bu yana Ada'nın asli unsuru olan Kıbrıs Türklerinin Türkiye ile gönül ahdinin, her şart ve durumda işbirliğinin sürdürülmesini kaçınılmaz kıldığını işaret ederek Kuzey Kıbrıs'ın haklı davasının ve ambargolara karşı başını dik tutarak dünyaya açılmasının her zaman Türkiye'nin öncelikli meselesi olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem felaketinin yaralarını hızla sararken KKTC'deki çalışmalara hiçbir zafiyete mahal vermeden devam ettiklerini belirterek fikir birliği içinde mutabakata varılan hususlarda, işbirliğinin her geçen gün daha da güçlendiğini kaydetti.

Oktay, ulaşım ve altyapıyla birlikte teknolojik dönüşüm, sanayileşme, madenlerin işlenmesi, tarımsal verimliliğin artırılması ve iş gücü piyasasının güçlendirilmesi gibi alanlarda ilerlediklerini aktararak şöyle devam etti:

"İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni işbirliklerimizin ön çalışmaları başlatılmıştır. Sosyal sigorta sistemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik KKTC e-Devlet projesini kullanarak teknik çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Uyumlandırmayı gerek dijital imkanları kullanarak gerek karşılıklı idari düzenlemelerle hızla tamamlayacağız. Derinya bölgesinde 1192 konut ve sosyal donatıdan oluşan yaşam şehri projesinde ilk etapta inşa edilecek konutların plan ve projesi tamamlanmıştır. Gerekli adımları karşılıklı atarak Derinya sosyal konut inşaatını en kısa zamanda başlatacağız."

-"KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı devam ediyor"

Kuzey Kıbrıs belediyelerinin reform destek paketi ödemelerinin de tamamlandığını belirten Oktay, "Önümüzdeki dönemde, belediyelerde daha verimli bir bütçe yönetimi yönünde desteğimizi sürdürürken yerelde ihtiyaç duyulan ek finansal kaynakları da sağlayamaya devam edeceğiz. Kıbrıs Türkü'nün temsiliyet mührü, KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Cumhuriyet Meclisi Projesi inşaat çalışmaları hızla devam etmektedir. e-KKTC programı kapsamında yer alan 22 projenin 15'i tamamlanmış ve aktif kullanıma açılmıştır." dedi.

Yeni Girne Askeri Hastanesi yapımında önemli ilerlemeler kaydedildiğini, bu yıl inşaatın tamamlanacağını ifade eden Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Yatırım Projeleri çerçevesinde, Lefkoşa Çetinkaya Türk Spor Kulübü Taksim Sahası'nı tamamladıklarını, Girne Boğazköy Boğaz 74 Futbol Sahası, Lefkoşa Cimnastik Salonu ve İskele 1461 Trabzonspor Kulübü Futbol Sahasını kapsayan 5 tesisin sözleşmelerinin imzalandığını ve yapım sürecinin başladığını bildirdi.

Tarımdan hayvancılığa, kadın kooperatiflerinden girişimci desteklerine kadar her kesime destekleri sürdürdüklerini söyleyen Oktay, ilerleyen günlerde hazır hale gelecek 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın hem projeler hem de mali çerçeve itibarıyla bugüne kadar oluşturulan altyapıyı çok daha farklı boyutlara taşıyacağını aktardı.

- "Hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanındayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tarihin Kıbrıs Türklerinin müktesep haklarını görmezden gelen hiçbir yaklaşımın başarılı olma şansı bulunmadığını gösterdiğini vurguladı. Oktay, Kıbrıs Türk halkının 1963 yılında Rum tarafının kendi elleriyle yok ettiği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin eşit kurucusu ve eşit ortağı olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin, bu gerçeği temel alan, Ada'da kapsamlı ve yaşayabilir bir çözüm için iki tarafın egemen eşitliğine ve eşit uluslararası statüsüne dayanan vizyona tam destek verdiğini işaret eden Oktay şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 'Hemen şimdi.' diyerek, buradan bir kez daha gerçekleri görerek tüm tarafları Kıbrıs Türklerinin haklarını tescil etmeye, KKTC'yi tanımaya çağırıyoruz. Yine Maraş konusunda da KKTC'nin bölgenin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürüttüğü çalışmaları destekleyeceğiz. Hem ekonomik kalkınma hem de Kıbrıs Türkü'nün uluslararası alanda verdiği hakkaniyet mücadelesinde KKTC'nin yanındayız."

KKTC Başbakanı Üstel'in yarın, beraberinde Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Hatay ve Adıyaman'ı ziyaret edeceğini belirten Oktay, kendilerine gösterdikleri yakın dayanışma için teşekkür etti.

Fuat Oktay, KKTC'nin deprem bölgesinden Kuzey Kıbrıs'taki akrabalarının yanına giden depremzede vatandaşlara da aynı dayanışma ruhuyla kapılarını açtığını anlattı.

Depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'dan KKTC'ye giden depremzedelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerekli desteklerin Türkiye tarafından sağlandığını kaydeden Fuat Oktay, KKTC'de bulunan depremzedelere her alanda destekleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti.