Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşımayı arzuluyoruz

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Oktay, AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilin büyük yara aldığını hatırlatarak, depremin ilk günlerinden itibaren bölgedeki insanların, vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi.

Zorlu kış şartlarında, olabilecek en hızlı şekilde, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmaya, onları sağ salim enkazdan kurtarmaya gayret ettiklerini belirten Oktay, ilk yıl 319 bin konutu teslim edeceklerini, hemen ardından bunu 650 bin konuta kadar yükselteceklerini kaydetti.

Oktay, Sincan'da eğitimden sağlığa, ulaştırma alt yapı yatırımlarından TOKİ yatırımlarına kadar insanların hayat kalitesini artıracak birçok projeyi gerçeğe dönüştürdüklerini anlatarak, Sincan'a 16 bin 253 konut kazandırdıklarını, Türkiye'nin en büyük konut, iş yeri ve arsa kampanyasının ilk temel atma töreninin Sincan'da yapıldığını, "İlk Evim, ilk İş Yerim" projesi kapsamında da 6 bin 426 konutu Sincan'a kazandıracaklarını söyledi.

Sincan Adalet Binası'nı tamamlayarak hizmete açtıklarını ve Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nun yapımını tamamladıklarını dile getiren Oktay, şöyle konuştu:

"2020 yılında Sincan Bebek ve Çocuk Kütüphanesi hizmete açıldı. Ankara Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi hamdolsun açıldı, hizmete devam ediyor. Ayrıca Sincan Yenikent Sağlık Ocağı, Sincan 1 Nolu Sağlık Ocağı, Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi Sağlık Ocağı, Ankara Sincan Yenikent Ortapınar 1. Bölge TOKİ Sağlık Ocağı, Ankara Sincan Yenikent İlksan TOKİ Sağlık Ocağı tamamlanarak yine siz Sincanlı kardeşlerimizin hizmetine açıldı. Sincan Et Kombinasında, 2003-2022 döneminde toplam 303 bin büyükbaş ve 35 bin küçükbaş hayvan alımı yaptık karşılığında da besicilerimize 3 milyar 81 milyon lira ödeme yaptık. Sincan-Kayaş arası 36 kilometrelik mevcut banliyö hattı transit demiryolu trafiğinden ayrılarak daha konforlu ve daha güvenli bir ulaşım türü olan Başkentray projesi geliştirildi. Başkentray Projesi'nin tamamlanmasıyla Kayaş-Ankara-Sincan hattında 2018 yılında tren seferleri başladı. Bugüne kadar Başkentray ile 60 milyon yolcu taşındı. Uzunluğu 15 kilometreyi aşan ve 11 istasyondan oluşan Batıkent-Sincan Metrosu'nu 2014 yılında Ankaralıların hizmetine sunduk. Ankara Metroları M2-M3 Bağlantı Hattını da tamamlayarak inşallah 2024 yılında hizmete sunacağız. Hattın tamamlanmasıyla birlikte de Koru, Yaşamkent, Başkent Üniversitesi, Bağlıca ve Sincan arasında yolculuk talebine cevap verecek kent içi raylı sistem hattı tesis edilecek. Bu hat ile Eryaman-Sincan-Koru arası yolculuk sürelerinin kısaltılması hedefleniyor."

- "Hiçbir zaman 'zafere giden yolda her şey mübahtır' demedik"

Oktay, 73 yıl önce 14 Mayıs 1950'de Adnan Menderes ve arkadaşlarının, millet iradesini yönetime taşımak için "surda bir gedik" açtığını ifade ederek, Büyük Türkiye idealinin 30 yıl önce hayatını kaybeden 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile yeni bir merhaleye ulaştığını söyledi.

Özal'ın, Türkiye'nin kalkınması ve dışa açılması için kayda değer bir mücadele yürüttüğünü ifade eden Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ardından rahmetli Erbakan hocamız geldi. Büyük hayalleri, büyük projeleri vardı, çetin bir mücadele yürüttü ancak 28 Şubat günlerindeki vesayete takıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan son olarak geldi. Cumhurbaşkanımız, Adnan Menderes'in başlattığı yerden bayrağı devralarak, 'Yeter, söz de karar da milletindir' diyerek bu kutlu yolculuğu daha da ileri taşıdı. Şimdi önümüzde Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için yeni bir eşik var. 14 Mayıs 2023'te, Cumhuriyetin ikinci asrında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde demokrasi meşalesini bir kez daha tutuşturuyoruz. Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşımayı arzuluyoruz. Bir kez daha milletin huzurundayız. Sizlerin huzurundayız. Bir kez daha halkımızın karşısındayız. Bir kez daha insanımızdan yetki ve icazet istiyoruz. Çünkü biz gücümüzü milletimizden, millet iradesinden, sizlerden alıyoruz. Çünkü biz gücümüzü sandıktan alıyoruz. Hiçbir zaman sandık dışı yollara tevessül etmedik hamdolsun. Hiçbir zaman güneş motel benzeri olaylara kalkışmadık. Milletvekili transferlerine girmedik. Hiçbir zaman 'zafere giden yolda her şey mübahtır.' demedik."

- "Sandıktan ümidini kesince stepnelerine sarılıyorlar"

Oktay, AK Parti'nin demokrasi kulvarında koşarken, bu geçen zamanda muhalefetin birçok kez demokrasi dışı yollarda koştururken gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sandıktan ümidini kesince stepnelerine sarılıyorlar. İşte o stepne kimi zaman silah, kimi zaman terör, kimi zaman darbe, kimi zaman vesayet olarak karşımıza çıktı. Hamdolsun, bizim demokrasiden ve sandıktan başka bir alternatifimiz olmadı. Milletten başka bir herhangi bir adrese gitmedik, gitmeyiz. Milletten başka kimsenin kapısını çalmadık. İşte bunun için de diyoruz ki doğru adam, doğru siyaset. Oysa yedili maşayı destekleyenler ortada. Kandil'den, PKK'dan her gün destek açıklaması geliyor. FETÖ'den her gün destek açıklamaları geliyor. Dışarıdan her gün destek açıklamaları geliyor. Çünkü yedili maşanın stepnelerinden birisi kandildir. Birisi Pensilvanya'dır. Diğeri onların da ipini elinde tutan ağababalarıdır. 'Neden PKK'nın adını anmıyorsunuz' dediklerinde yedili maşa başı şunu söylüyor; 'Biz terörün reklamını yapmayız.' Yok ya siz terörle kol kolasınız. Öyleyse buradan yedili maşa başına soruyorum. Madem siz terörün reklamını yapmıyorsunuz da terör elebaşları neden sizin reklamınızı yapıyor sürekli? Neden sizi ümitle, umutla bekliyor. Kandil adeta sizin reklam verenler derneğiniz olmuş durumda. Kandil'den her gün muhalefete destek mesajları geliyor. Laf oyunlarını geçin. Siz zaten terörün matruşkası olmuşsunuz. Sizin içinizde, masanızda, yedeğinizde, gölgenizde, stepnenizde kandil var, PKK var."

Son günlerine girilen ramazan ayının hayırlı geçmesini dileyen Oktay, bu günlerin Türkiye ve tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını temenni etti.