Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gerilimin bir an önce düşmesini diliyoruz

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizde artan gerilimin biran önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarfetmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail'e koşulsuz destek olanlar bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar. Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" dedi.