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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gim Seong-gon'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim Seong-gon ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gim Seong-gon'u kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla Türkiye'yi büyütme hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında oldukça önemli yatırımları bulunan CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim ve heyeti ile görüştük. Ülkemizdeki üretimlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracat olarak gerçekleştiren CS Wind heyeti ile yapacakları yeni yatırımları, ihracatın arttırılması konularını görüşerek yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki vizyonumuzu paylaştık. Sayın Gim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, ülkemizde yapacakları yatırımların artarak devam etmesini temenni ediyorum."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  • Cevdet Yılmaz
  • Gim Seong-gon

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