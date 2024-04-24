Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Gim Seong-gon'u kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla Türkiye'yi büyütme hedefleri için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ülkemizde yenilenebilir enerji alanında oldukça önemli yatırımları bulunan CS Wind Yönetim Kurulu Başkanı Gim ve heyeti ile görüştük. Ülkemizdeki üretimlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracat olarak gerçekleştiren CS Wind heyeti ile yapacakları yeni yatırımları, ihracatın arttırılması konularını görüşerek yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki vizyonumuzu paylaştık. Sayın Gim ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ediyor, ülkemizde yapacakları yatırımların artarak devam etmesini temenni ediyorum."