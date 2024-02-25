Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere'ye gidiyor

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılara hitap edecek ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirecek.

TÜRK İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞACAK

İngiltere temaslarının ilk gününde Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile görüşecek olan Yılmaz, büyükelçilik konutunda Türk İş Dünyası Temsilcileri ile bir araya gelecek. Cevdet Yılmaz, programın ikinci gününde European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Başkanı Odile Renaud Basso ve heyeti ile görüşecek.

İNGİLTERE BAŞBAKAN YARDIMCISI İLE GÖRÜŞECEK

Sonrasında, Kıbrıs Türk Toplumu Temsilcileri ile bir araya gelecek Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile görüşme gerçekleştirecek. Sonrasında Yılmaz, İngiliz Sanayi Konfederasyonu Confederation of British Industry (CBI) tarafından düzenlenen Yüksek Düzeyli Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak.

LONDRA BORSASI'NDA YATIRIMCILARLA GÖRÜŞECEK

Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nde Türk Toplumu Temsilcileri ile bir araya gelecek Yılmaz, Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda yatırımcılar ile toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda Türkiye'deki yatırım fırsatları değerlendirilecek.

Yılmaz'a programlarında, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da eşlik edecek.