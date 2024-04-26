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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile bir araya geldi

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

AA26 Nisan 2024 Cuma 20:29 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile bir araya geldi
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Yılmaz, resmi ziyareti kapsamında Iohannis ile Köstence'ye bağlı Neptün'de bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut işbirlikleri ve yeni işbirliği olanakları ile bölgesel ve küresel gelişmeler, Karadeniz'in güvenliği, savunma sanayii ve Türkiye-AB ilişkileri konuları ele alındı.

Yılmaz, ayrıca Köstence'ye bağlı Mecidiye'de Tosmur Grup tarafından 2020 yılında kurulan ve çalışanlarının çoğu Türk vatandaşı olan Omnia Nişasta Fabrikası'nı ve bir camiyi de ziyaret etti.

  • Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz

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