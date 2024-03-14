Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye güçlü bir liderle hakkını her yerde savunan bir ülke

Yılmaz, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Yılmaz, AK Parti'nin Karlıova ilçesinde birçok hizmete imza attığını söyledi.

Doğal bir felaket olduğunda insanlara zarar gelmemesi için her türlü çalışmayı yaptıklarını, yapmaya devam edeceklerini dile getiren Yılmaz, ilçede şu anda 234 konutun TOKİ tarafından inşa edildiğini bildirdi.

Depremin bu bölgenin bir gerçeği olduğunu, bunu bilerek yaşanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buna göre kendimizi hazırlamamız lazım. Binlerce konut yapıldı, depreme dayanıklı yapılar inşa edildi burada. Bu süreci de devam ettiriyoruz. Karlıova bu anlamda en hazırlıklı ilçelerden biri. Yapı stokunun yüzde 85'i son 15-20 yılda yapılmış bir ilçemiz. Allah korusun yarın bir felaket olduğunda insanımızın canına zarar gelmesin diye de dişimizi tırnağımıza takıp her türlü çalışmayı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla adeta yeniden kurulmuş bir ilçemiz, yeni yapı standartlarına göre yapılmış, bu da bize mutluluk veriyor. Karlıova'ya hizmet etmeye devam edeceğiz. Karlıova halkının önceliği neyse bizim de önceliğimiz odur. Bizden ne talep ediyorsa ne bekliyorsa biz de o konulara yoğunlaşıyoruz."

Herkesin diline, dinine, mezhebine, kimliğine saygılı bir anlayışa sahip olduklarını kaydeden Yılmaz, kimlik siyaseti yapmadıklarını belirtti.

Birçok emperyalist ülkenin değişik amaçlarla Orta Doğu'da farklı bölgelerde insanları birbirine düşürdüğünü belirten Yılmaz, tam aksine bunlara karşı kardeşliğin yüceltilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, istikrarını koruyan güçlü bir liderle hakkını, menfaatini her yerde savunan bir ülke konumunda olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Karlıova'da bundan sonraki dönemde de temel önceliklerimizden biri özellikle gençlerimiz için daha fazla istihdam imkanları oluşturmak olacaktır. Bu çerçevede de teşvik politikalarımızla hayvancılığa dönük yapacaklarımızla diğer çalışmalarımızla inşallah Karlıova'da daha fazla gencimizi iş imkanına sahip olması için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Bingöl zaten bu anlamda doğunun parlayan bir yıldızı konumunda. Sütaş gibi devasa bir yatırım yaptık. Ondan en fazla istifade eden ilçelerimizden biri Karlıova. Kapasitesi daha da artacak inşallah. Şu anda yüzde 20'lerde. Daha yüzde 20'deyken bu kadar etki yapıyor. Yüzde 100 kapasiteye çıktığında Sütaş'ın ne kadar etkisi olur onu takdirinize bırakıyorum. İnşallah Bingöl'ümüz, Karlıova'mız artık dışarıya göç veren değil, dışarıdan göç alan bir konuma doğru gelecek. Bingöl kalkınmada çok daha iyi noktalara gidecek."

Yılmaz, daha sonra Karlıova Kaymakamlığını ziyaret etti.

Programda, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl de yer aldı.