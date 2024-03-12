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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''cari açık'' açıklaması: İyi bir performans bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz.' dedi.

AA12 Mart 2024 Salı 19:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ''cari açık'' açıklaması: İyi bir performans bekliyoruz
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
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