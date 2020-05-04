04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:25 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 09:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında video konferans aracılığıyla bugün altıncısı yapılacak kabine toplantısında Kovid-19’a karşı Türkiye’nin vermiş olduğu mücadelede gelinen son durum ele alınacak. Gençlerin merakla beklediği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) konusu da masada olacak. Toplantıda alınacak kararları Erdoğan, Ulusa Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak. Kovid-19 sürecinde normalleşme konusunda koordinasyonu yürüten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, buna ilişkin takvim taslağını bir sunumla kurul üyelerinin önerisine açacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu yöndeki çalışmalarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve halktan gelen öneriler salgının seyri ve Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında önümüzdeki günlerde kesin bir takvime bağlanacak.

BAĞIŞIKLIK HARİTASI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Toplantıda 1 Mayıs dahil hafta sonu 31 şehirde 3 günlük uygulanan 4. sokağa çıkma yasağı ve kentlere giriş-çıkış yasaklarının sonuçları ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alınan tedbirler ve hareketlilik verileri konusunda kabine üyeleri ile son bilgileri paylaşacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kovid-19’da vakalar başta olmak üzere salgına ilişkin diğer verilerin detaylarını ve önümüzdeki günlerdeki sözkonusu verilerin seyrini aktaracak. Koca, toplumdaki bağışıklık oranının belirlenmesi için TÜİK ile birlikte yaptıkları ‘Türkiye Bağışıklık Haritası’ çalışmasında gelinen noktaya değinecek. Koca’nın illerdeki korona vakaları hakkında da kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Toplantıda, maske başta olmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin üretimindeki son durum da ele alınacak. Özellikle ücretsiz maske uygulaması sırasında yaşanan aksaklıklar konuşulacak.

SELÇUK SUNUM YAPACAK

Kabinenin önemli bir konusu da normal tarihi 7 Haziran olan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) ileri bir tarihe ertelenip ertelenmeyeceği olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS’ye dönük hazırlıklar konusunda bir sunum yapacak. MEB’in LGS için bir sınıfta kaç öğrenci olacağı, aralarındaki mesafenin ne kadar olacağı, öğrencilerin kullanması gereken kalem, silgi başta olmak üzere dezenfekte işlemleriyle ilgili malzemelerin durumu ve öğretmenlerin rolü üzerinde bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. MEB yetkilileri, LGS’de normal takvimin işlemesi halinde Kovid-19 tedbirlerine ilişkin muhtemel her senaryoyu çalışıyor. Sınav tarihinin bugünkü kabine toplantısında belli olması bekleniyor.

SINIR ÖTESİ MASADA

Terörle mücadele kapsamında ilgili bakanların son günlerde yapılan operasyonlar hakkında kurul üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti karşısında darbeci General Halife Hafter’in geriletilmesi başta olmak üzere bölgedeki gelişmeler ve İdlib’deki durumun ele alınacağı toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yaptığı telefon diplomasisinin detaylarını anlatacak.