İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2021 Çarşamba / 15 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6404
  • EURO
    10,1472
  • ALTIN
    493.937
  • BIST100
    1407.46
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı
Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, vergilerle ilgili düzenleme ihtiyaçlarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

AA22 Eylül 2021 Çarşamba 18:13 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 18:13
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Genel Başkan yardımcıları Vedat Demiröz ve Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları ve Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

Toplantıda, yatırımları ve vergi güvenliğini güçlendiren, yatırımları teşvik eden, ihtilafları sonlandıran ve mükelleflerin gönüllü uyumunu gözeten uygulamaların hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımlar değerlendirildi.

Bu kapsamda, esnaf, çiftçi ve mesleki faaliyetlerde bulunanlara yönelik gelir vergisi istisnaları, vergide elektronik defter ve kayıt uygulamalarına ilişkin düzenlemeler ile mükelleflerin karşılıklı anlaşma veya uzlaşma yöntemiyle ihtilaflarını giderebilmeleri için sağlanacak kolaylıklar ile diğer vergisel düzenleme ihtiyaçları ele alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.