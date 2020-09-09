DHA 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:05 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 11:05

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2 Myanmar askerinin, Arakan Müslümanı kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf ettiklerini, bu katliamın sorumlularının adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Sözcü İbrahim Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İki Myanmar askeri, Arakan Müslümanlarına yönelik ‘gördüğünüz her şeyi öldürün’ talimatı aldıklarını ve kadın, çocuk ve yaşlı dahil herkesi öldürdüklerini itiraf etti. Bu hunharca katliamın sorumluları adalet önünde hesap vermelidir" dedi.