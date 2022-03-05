5 Mart 2022 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 13:03

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın derhal durdurulması ve müzakere masasına geri dönülmesi çağrısı yaptı. Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini açıkladı. Sözcü Kalın, Erdoğan'ın görüşmede Putin'e Türkiye'de bir görüşme olabileceğini söyleyeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, canlı yayında NTV'nin sorularını cevapladı.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu savaş derhal durdurulmalı ve müzakere masasına geri dönülmeli. Biz Türkiye olarak cumhurbaşkanımız çok yoğun diplomasi yürütüyorlar. Cumhurbaşkanımızın yarın Putin ile görüşmesi olacak.

Cumhurbaşkanımız yarın Putin'e Türkiye'de görüşme olabileceğini söyleyecek. Ateşkese şans verin, insani koridor oluşturalım. Bu savaş uzarsa hem Rusya için hem Ukrayna için bütün bölge için büyük bir yıkım olacaktır.