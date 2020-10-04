AA 04 Ekim 2020 Pazar 15:22 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 15:25

Kalın, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

- "Libya'daki Başkanlık Konseyi farklı bir yapıya evrilebilir"

Birleşmiş Milletler tarafından tescil edilen Türkiye ve Libya arasındaki Deniz Sınırı Anlaşması'nın önemine işaret eden Kalın, Libya ile yapılan anlaşmanın, uluslararası teamüller açısından bir yerinin olduğunu açık ve net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden henüz ayrılmadığını, bu ay sonu itibarıyla yeni yapılanmaya şans vermek için ayrılabileceğini, bu durumun Libya'daki bazı ihtilaflı konulardan kaynaklanan bir tepki de olabileceğini belirten Kalın, "Kendisiyle Cumhurbaşkanımız bu akşam bir görüşme yapacak. Farklı bir şekilde devam edebilir, oradaki Başkanlık Konseyi farklı bir yapıya evrilebilir " ifadesini kullandı.

Türkiye Libya ilişkilerinin şahıslara bağımlı bir ilişki olmadığının altını çizen Kalın, Türkiye'nin meşru Libya hükümetine destek verdiğini, geçen aralık ayında da Libya ile askeri iş birliği anlaşmasını imzaladıklarını anımsattı.

Kalın, her durumda bu anlaşmanın devam edeceğini dile getirerek, "Diğer aktörlerle biz çalışmaya devam edeceğiz. Zaten orada Libyalı, Trablus'taki Libyalı siyasi aktörlerle çok iyi ilişkimiz var. Onlar da Türkiye'nin yaptığı müdahalelerin tarihi ve kritik önemde olduğunu biliyorlar." dedi.

İbrahim Kalın, Libya'nın kimi başkan seçerse Türkiye Cumhuriyeti'nin o kişiyle çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

- "Mısır ile belli noktalarda iş birliği imkanlarının araştırılmasında zarar görmüyoruz"

Kalın, Mısır ile de ara ara temas içinde olduklarını ama iletişimin devamının gelmediğini, Mısır sistemi içinde Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesinin istenmediğini belirterek, iki ülke arasında belli konularda iş birliği yapılabileceğini, iletişim kanallarının açık tutulabileceğini kaydetti.

"Libya, Doğu Akdeniz, Filistin meselesi konularında Mısır ile belli noktalarda iş birliği imkanlarının araştırılmasında herhangi bir zarar görmediğimiz gibi fayda da mülahaza ediyoruz. Her ne kadar anlaşamasak da birçok konuda, her ne kadar Sisi rejimini biz bu şekilde kabul etmesek de. Nasıl iktidara geldiğini, rahmetli Mursi ve arkadaşlarına nasıl davrandığını biz ve bütün dünya biliyoruz." ifadesini kullanan Kalın, Türkiye olarak yapıcı bütün aktörlerle iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.