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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Kepel ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel ile görüştü. Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlar, görüşmede ele alındı.

AA15 Mart 2022 Salı 17:28 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 17:32
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Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede, Fransa'da yaşayan Türk ve Müslüman toplumunun durumu, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığı, terörle mücadele, Ukrayna savaşı ve ikili ilişkiler ele alındı.

Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun mevcut durumu ve yaşadıkları sorunlara değinilen görüşmede, yükselen İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılıkla kararlı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiği ifade edildi.

Ukrayna'daki insani krizin daha fazla derinleşmemesi için savaşın bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu süreçte oynadığı arabulucu rolün önemine vurgu yapıldı, barışa yönelik çabaları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür edildi.

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
  • Fransa Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Gilles Kepel
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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