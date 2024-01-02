Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 Yılı Dış Ticaret Rakamları Açıklaması" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:



Bugün 2023 yılının dış ticaret verilerini değerlendirmek üzere bir araya geldik. Gazze başta olmak üzere bölgemizdeki savaşlar, depremler, terörle mücadelede kaybettiğimiz şehitlerimizin acısıyla yeni yıla buruk girdik. 2024'ün ülkemize milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

Türk ürünlerini dünyanın dört bir yanına ulaştıran çalışan ihracatçılarımız ve iş dünyamızın akıncılarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bir hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak stratejik olduğu kadar meşakkatli coğrafyada yaşıyoruz. Küresel güç mücadelesinin odağında ülkemizin merkezinde yer aldığı bölge vardır. petrol ve doğal gaz başta olmak üzere yer altı kaynaklarının ekseriyeti bu coğrafyada yer alıyor.

Küresel ticaret arttıkça boğazların ehemmiyeti de artmakta ve Türkiye'nin durumunu da öne çıkarmaktadır. Son dönemde patlak veren krizlerin hemen hepsi ülkemizin yakın çevresinde yaşanmaktadır. Ülkemizi kuzeyimizdeki ve güneyimizdeki kanlı çatışmaların tarafı haline getirmek isteyen savaş baronlarına müsaade etmedik. Avrupa ve ABD ile karşılıklı saygıya dayalı işbirlikleri geliştirmeye çalıştık. Afrika ve Latin Amerika ülkeleriyle olumlu mücadele kazanımlarla ilerledi. Bize bir adım gelene biz koşarak gittik. Türkiye merkezli küresel perspektifli anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Ülkemizi bölgesinden, ortaklarından çok güçlü tarihi dini beşeri bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Asla tasvip etmeyeceğimiz nefret söylemleriyle insanlar, toplumlar, inançlar hedef alınıyor. Kökeninden dolayı insanlar horlanıyor. İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan furyayla karşı karşıyayız. Muhalefet aktörleri maalesef bu pespaye tehlikeli nefret siyasetine gönüllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda yer alan kardeş ülkelerin hedef alınması asla tesadüfi değildir. Türkiye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi operasyon sabotaj girişimi vardır. Kirli senaryoları nasıl attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız.

Nefret siyasetiyle mücadele siz ihracatçılarımıza da çok önemli görevler düşüyor. Kamuoyunu doğru bilgilendirme konusunda sizlerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Daha fazla çaba harcamaları, görünür olmalarını beklediğimizi burada özellikle vurgulamak istiyorum.

Ülkemiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda başarı hikayeleri yazmaya devam ediyor. Rahatsız olanlar var bunlara bakmayacağız. Yakın geçmişimizde maruz kaldığımız sıkıntıları dikkate aldığımızda ekonomide elde ettiğimiz başarıların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır. 2012-2022 döneminde dünya ekonomisi yıllık ortalama yüzde 3,4 büyürken Türkiye yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyüme kaydetti.

Önceki yıl 2022'de yüzde 5.5 oranında büyüdük. Bu büyüme oranına en büyük katkı ise 2.4 puanla ihracatçımızdan geldi. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 5.9 büyüyerek son 13 çeyrektir süren kesintisiz büyüme trendini devam ettirdik. G20 ülkeleri içinde en hızlı büyüyen ikinci ülke olduk. İhracat tarafında da benzer tablo karşımıza çıkıyor. Yüzde 1 seviyesini aşan küresel ihracattan aldığımız pay 2022 yılında 1.02'ye yükseldi. Bu oran geçtiğimiz yıl yüzde 1.03'e çıktı.

Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz. Son dönemde uygulamaya koyduğumuz tedbirler enflasyonun ateşini düşürmeye başlamıştır. Küresel ekonomide yeni bir olağanüstülük yaşanmazsa politikaların etkilerini daha net göreceğiz. Çeşitli bahanelerle milletin rızkına, refahına kasteden açgözlülere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz.