Damka: Türkiye'nin verdiği hibeler üst düzeyde

AA 7 Mart 2022 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 11:16

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Rusya-Ukrayna savaşının Balkanlara ve Kosova'ya etkileri, Kosova'nın savunma kapasitelerini artırmaya yönelik attığı adımlar ve Türkiye-Kosova ilişkileri konularında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Balkan ülkelerindeki savaş endişelerinin arttığını belirten Damka, Kosova'nın 22 yıl önce savaş yaşadığını ve savaşın Balkanlar'da bir daha tekrar edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Damka, şöyle devam etti:

"Rusya'nın, Sırbistan ile ve özellikle Bosna Hersek'teki Sırp Cumhuriyeti ile yakın bağının olması, yakın ilişkilerinin olması ister istemez Balkanlar'da bir endişe ortamı oluşturdu. Yani Balkanlar'a da bu sıçrar mı, bu tür girişimler? Bu sebeple Kosova Meclisi geçen hafta toplanarak bu konu üzerinde hem iktidar hem de muhalefetin düşüncelerini belirterek ortak bir meclis kararıyla çıktı. (Kararda) Bizlerin bu tür bir savaşı kınadığına, Rusya'nın bağımsız bir ülke sınırları içinde yaşayan Ukraynalılara karşı yapmış olduğu savaşı kınadığına, Avrupa'nın, dünyanın, ABD'nin bunun karşısında durması gerektiğine ve Balkanların bu konu çerçevesinde iyice dikkate alınması, Balkan ülkelerinin hep birlikte hareket edip hem AB hem de NATO içerisinde olması gerektiğine vurgu yapıldı."

Ukrayna'da yaşanan savaşın bir an önce sonlanması temennisinde bulunan Damka, barışın Ukrayna'nın egemenliğine saygı göstererek kazanılacağını vurguladı.

- KOSOVA'NIN HEDEFİ 2028'DE NATO ÜYESİ OLMAK



Kosova'nın NATO üyeliği yolunda savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik attığı adımlara da değinen Damka, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii bu süreç 10 yıllık bir süreç. Hedefimiz 2028'de NATO üyesi olmak ama bundan önce olur mu bunun görüşülmesi gerekiyor. Hükümetimiz bu konuda daha kararlı. Askerlerimizin NATO standartlarına ulaşması gerekiyor. Bunun için adımların atılması gerekecektir. Hükümet olarak bir an önce bu şartların gerçekleştirilmesi konusunda adımlar atacağız. Bizim için elbette NATO üyeliği önemli. Kosova'da NATO garantördür ve bizde hala NATO askeri mevcuttur. Dolayısıyla sınırlarımızın, Kosova'nın bağımsız ülke olarak sınırlarının tanınması konusunda ve güvenliği açısından hala NATO sorumludur."

Balkanlar'da yaşanabilecek olası bir sıcak çatışma ihtimalini de değerlendiren Damka, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik'in "tehlikeli çıkışlarının" hem Avrupa'yı hem de Balkanlar'ı zor duruma sokabileceği uyarısında bulundu.

- "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'YLE KOSOVA CUMHURİYETİ ARASINDA SAVUNMA ALANINDAKİ İLİŞKİLER ÜST DÜZEYDE"



Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani'nin, geçen günlerde Türkiye ziyareti sırasında savunma alanında yaptığı görüşmelerin önemine dikkati çeken Damka, şunları kaydetti:

"Kosova Cumhuriyeti olarak hiçbir komşu ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz her bir komşu ülkeyle barışçıl dünya düzeni içerisinde olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki kendimizi savunacak askeri teçhizat, silah edinme gerekliliği ortadadır. Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti arasındaki savunma alanındaki ilişkiler üst düzeydedir. Eğitimler ve diğer hibeler üst düzeydedir. Tabii amacımız teknoloji alanında Kosova ordusunu NATO standartlarına ulaştırmak. Bu yüzden Cumhurbaşkanımız da savunma amaçlı Baykar şirketini ziyaret etti, Savunma Bakanlığını ziyaret etti. Gayemiz burada barışın tesis edilmesi ve barışın sürmesidir. Elbette tedbirimizi alarak kendimizi savunacak askeri teçhizatlar temin etmektir."

- Kosova'yı Antalya Diplomasi Forumu'nda, Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı temsil edecek

Damka, 11-13 Mart'ta "Diplomasiyi Yeniden Kurgulamak" temasıyla düzenlenecek olan Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) Kosova'nın; Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla en üst düzeyde temsil edileceğini belirtti.

Kosova'nın bu önemli forum kapsamında uluslararası arenada yerinin korunması ve ilişkilerinin genişletilmesi açısından dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen temsilcilerle düzenlenecek ikili görüşmelerin önemine vurgu yapan Damka, "Bizlere düşen görev hem (Kosova) Türk toplumu açısından temsiliyetimizi sağlamak hem de Kosova hükümeti açısından yapılabilecek iş birliklerini orada görüşebilmektir. Türkiye Cumhuriyeti, yeniden dünyadaki barışçıl rolünü üstlenerek, belki Rusya ve Ukrayna arasında bu savaşın sona erdirilmesi için gerekli diplomasi adımlarını burada atmış olacak." ifadelerini kullandı.