Başkan Erdoğan: Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz
Başkan Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde konuştu. Törende müjdeleri ardı ardına veren Erdoğan, 'Şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz.' dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu Camikebir'de Tersane İstanbul Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Müjdeleri ardı ardına veren Başkan Erdoğan, "Şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz." ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasında satır başları:
Tersane İstanbul Projesi İstanbul'u çok farklı konuma taşıyacaktır. Proje İstanbul'un marka değerini artıracak ve Türkiye'nin turizm gelirlerine büyük katkı sağlayacak. Projenin için Türkiye'nin 3 tane önemli müzesi yer alacak. Kasım ayında projenin ilk etabını açmış olacağız.
Proje ile buraya yerli ve yabancı 30 milyon turist bekliyoruz.
60 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Tabi işletme süresi 45+4 yıl, 49 yıl inşasıyla beraber. İhale bedeli 1 milyar 429 milyon lira olan Tersane İstanbul Projesinden devlet sadece kira bedeli olarak toplam 1 milyar 346 milyon dolar artı KDV geliri elde edecektir. Bunun yanında projenin Haliç ve İstanbul için oluşturacağı katma değer ile ülkemizin kazancı daha da artacaktır. Proje yapım aşamasında 4 bin kişilik hizmete girmesiyle, doğrudan 15 bin, dolaylı 45 bin olmak üzere 60 bin insanımıza yeni istihdam sağlayacaktır.
Yalan yanlış bilgilerle o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul'un fethinde kadırgaların indiği mekandır. 6 senede bu projede kaybettirdiler. Aynısını AKM'de yaptılar. Ama isteseler de istemeseler de işte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Şimdi de buranın temelini atıyoruz. Böyle bir zaman kaybıyla da olsa projenin bu aşamaya gelmesini son derece önemli görüyorum.
Açıkçası bugünkü şu manzara esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, Türkiye'de eser siyasetinin zaferidir. Atatürk Kültür Merkezi'ni inşallah biz açılışını yaptığımızda, bunlara biz niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezi'nde tiyatro merkezini çok daha büyük yaptık. Biz orada niye geldiniz demedik ki, hoş geldiniz dedik. Niye? Bizde dağıtmak yok, bizde toparlamak var.
YIKMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMİYORLAR
Herkesin ufku denizi kadardır. Bunlar engellemekten, yıkmaktan, yakmaktan, yasaklamaktan başka bir şey bilmiyor. Bırakın asırlık, çeyrek asırlık proje üretmeyi yarına dair inanın hiçbir tasavvurları yok.
1994'ten önce burayı ziyaret eden kardeşlerim Haliç'in eski halini gayet iyi hatırlıyor. Haliç'i bataklık olarak teslim almıştık. Çünkü hayatım benim Haliç'in kenarlarında geçti. Burada üç tane gemi hacizliydi. Birbirlerine bağlıydı ve biz o gemilerin arasından sandalla Kasımpaşa'dan Fener'e gelirdik. Zira benim okulum Fener'in üstündeydi. Kasımpaşa'dan gider gelirdik. Haliç'te su derinliği 50 cm'nin altına düştüğü için kayık dahi yüzdürülemez hale gelmişti. Suni adacıklar ortaya çıkmıştı. Kötü koku sebebiyle geçmek mümkün değildi.
BOĞAZ'IN ÜZERİNDE ÜÇ KATLI BİR TÜNELİ DE YAPACAĞIZ
Sütlüce Mezbahanesi, orada kesimler yapılıyor, sakatat işlemi yapılıyordu. İşte şimdi Haliç Kongre Merkezi olarak inşa ettiğimiz yer maalesef öyleydi. Biz sakatatçılardan aldık bu hale getirdik. Pek çok kişi Haliç'ten ümit kesilmişti. "Biz Haliç'i kurtaracağız, burayı tekrar Altın Boynuz haline getireceğiz" dedik ve kolları sıvadık. Haliç'e atık su girişini önledik,
Haliç'in eski hali neyse İzmir Körfezi de o. Bunun için diyoruz ki, belediyecilik AK Parti'nin işidir. İzmir'i alalım pırıl pırıl hale getirelim istiyoruz. Şayet biz muhalefete göre politikaları belirleseydik hala Haliç pis kokulara, kirliliğe mahkum olurdu. Şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz.
Önümüzdeki dönemde İstanbul’u; yollarıyla, metrolarıyla, şehir bahçeleriyle, altyapısı, üstyapısıyla, muhteşem tesisleriyle güzelleştirmeye devam edeceğiz. Milletimiz destek verdiği sürece, ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz
HALİÇ-KEMERBURGAZ-KARADENİZ SAHİLİ DEKOVİL RAYLI SİSTEM HATTI
Evlatlarımıza daha huzurlu, daha yeşil, daha temiz bir İstanbul ve Türkiye bırakmak için gece gündüz koşturuyoruz. Haliç'i tekrar İstanbul'un incisi yaptık. İnşallah burayı bir üst lige çıkaracağız. Haliç bölgesinde kuş parkı, doğa parkı yapacağız. 7 kilometrelik Haliç kıyısında yeni bir düzenleme planlıyoruz. Yeşil alanlar, teknopark ve 7,5 km'lik bisiklet yolu kazandırmayı hedefliyoruz.14 atık su arıtma tesisi daha yapıyoruz. Önümüzdeki dönem bunları da hizmete alıyoruz.
Haliç-Kemerburgaz-Karadeniz Sahili Dekovil Raylı Sistem Hattını hayata geçireceğiz
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