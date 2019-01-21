Darbeciler için sonun başlangıcı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda ‘Genelkurmay çatı davası’ olarak bilinen 224 sanıklı davada, konsey üyesi olmayan sanıkların esasa ilişkin savunmalarının büyük ölçüde tamamlandı. Şimdi sırda esasa ilişkin savunma yapma sırası 38 kişilik sözde konseyin üyesi olan sanıklara geldi. Darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek üzere karargah binasına gireceği sırada Ömer Halisdemir tarafından öldürülen Semih Terzi dışındaki 37 konsey üyesinin sanık konumunda olduğu davada, esasa ilişkin savunma yapacak ilk konsey üyesi eski kurmay yarbay Savaş Kabaklı olacak. İddianamede, Kabaklı’nın, darbe planı ile organizasyonun yapıldığı toplantılara aktif olarak katıldığı, darbe girişiminin önemli güçlerinden olan ve olay günü Ankara’yı kuşatan tank ve zırhlı araçların mühimmat ve personel organizasyonunu yapan ekip içinde yer aldığı kaydedildi. Kabaklı’nın savunmasının ardından, dönemin Akıncı Üssü Harekat Komutanı olan eski kurmay albay Ahmet Özçetin savunma yapacak.

Kahraman Ömer Halisdemir darbeci Semih Terzi’yi öldürdüğü sırada ihanet şebekesi üyeleri tarafından vurularak şehit edilmişti.