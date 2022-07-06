İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Temmuz 2022 Çarşamba / 7 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2352
  • EURO
    17,6162
  • ALTIN
    975.848
  • BIST100
    2385.95
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Polise yumruk atan DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
Politika

Polise yumruk atan DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı

TBMM Hazırlık Komisyonu, DBP'li Saliye Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

6 Temmuz 2022 Çarşamba 12:50 - Güncelleme:
ABONE OL

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda kurulan hazırlık komisyonu, İstanbul'da polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi.

Hazırlık Komisyonu, 1 aylık çalışması sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirdi, dosya Karma Komisyon'da ele alınacak.

Karma Komisyon'dan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama Genel Kurul'da yapılacak.

Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek. Böylece yargılama süreci de başlayacak.

Aydeniz, 12 Haziran'da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen izinsiz gösteride polise yumruk atmıştı.

  • Saliye Aydeniz
  • dokunulmazlık

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.