DEAŞ maskesiyle YPG/PKK’ya destek
Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadele adıyla ABD’nin YPG/PKK’ya silah verip kollamasını sert bir dille eleştirdi. Fırat’ın doğusu operasyonu ‘NATO ve ABD’yi riske atar mı?’ sorusuna Çavuşoğlu “Neden NATO müttefiki Amerikalıları riske atmış olayım? ABD, PKK’nın terör örgütünün koruyucusu mu? Olmamalılar” cevabını verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki oturumunda soruları yanıtladı.
HEDEF YPG/PKK
Bölgedeki tek terör örgütünün DEAŞ olmadığına, YPG/PKK’nın da bölgedeki varlığına dikkati çeken Çavuşoğlu “İş YPG/PKK’ya gelince Batılı dostlarımız onları destekliyor. Tek bahaneleri var, o da ‘YPG’nin DEAŞ ile mücadele etmesi’. YPG iç bölgelerde DEAŞ ile savaşıyor çünkü ya onların ideolojilerinden nefret ediyor ya da her iki ülkede de daha fazla bölgeye hâkim olmak istiyor. Bugün herkes YPG/PKK’nın yaptıklarına, bölgedeki azınlıkları nasıl zorla sindirdiğine gözünü kapatıyor” dedi. “DEAŞ Suriye’de ve Irak’taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye’den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye’de, binden fazlasını Irak’ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik” diyen Çavuşoğlu “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekâtın NATO müttefiki ABD’yi riske atıp atmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi:
SURİYE’Yİ TERKİ DÜŞÜNÜYOR
Bizim hedefimiz, amacımız tıpkı Afrin’de, Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi YPG/PKK terör örgütü. Neden NATO müttefiki Amerikalıları riske atmış olayım? ABD, PKK terör örgütünün koruyucusu mu? Olmamalılar. Sorun da bu. Neden (YPG/PKK’ya) bu kadar silah verdiler?” ifadelerini kullandı.
Gamble’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın atacağı herhangi bir adımın Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğini sorması üzerine Çavuşoğlu “Bence Başkan Trump bir kez daha Suriye’yi terk etmeyi düşünüyor” ifadesini kullandı.
FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesi konusunda sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, herkesin “CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson”a odaklandığını ancak Türkiye- ABD ilişkilerindeki daha büyük meselenin ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği destek olduğunu dile getirdi.
FETO’NUN İADESİ
FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu “İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye’ye iade talebiyle ABD’ye sunduk. En son Buenos Aires’te en son bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek. Üzerinden neredeyse iki, hatta üç yıl geçti” diye konuştu.
Esad sorusuna demokrasi cevabı
Suriye’nin seçimlere hazırlanması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu “Gamble’ın “Eğer bu seçimlerde Esed seçilirse onunla çalışır mısınız?” sorusu üzerine “Eğer demokratik ve güvenilir bir seçim olursa o zaman herkesin bunu değerlendirmesi gerekebilir” dedi.
Siyasi değil adli ve cezai konu
Türkİye’nİn en başından beri Suudi Arabistan ile iş birliğinden yana olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ile bütün bilgi ve bulguların paylaşıldığını kaydetti. Çavuşoğlu, Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü olduğunun ve reformlarla ileriye dönük adımlar atıldığının altını çizerek “Bu, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında siyasi bir mesele değil. Bu, bir adli ve cezai bir konu” dedi.
ABD ve Avrupa’da ‘terör örgütü YPG yok olacak’ korkusu
WashIngton Post gazetesinin başkentteki üst düzey kaynağına dayandırarak yayınladığı dünkü makalesinde ABD hükümetinin teröristlere karşı takındığı korumacı tavrı bir kez daha gözler önüne serdi. Makalede, ABD yönetiminin Türkiye’nin Suriye’deki PYD/YPG/PKK terör oluşumlarına karşı operasyonun başlatılmasına ilişkin açıklamalarından endişe duyduğu bildirildi. Gazeteye konuşan kaynak, durumun ‘hala gergin olduğunu ve Türkiye’nin söylemlerinin endişe uyandırdığını’ kaydetti. Habere göre ABD’li yetkili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki günkü telefon görüşmesinde Suriye’deki son gelişmeleri ele almış olmalarına bağlı olarak ‘bir parça iyimserlik ifade etti’ değerlendirmesinde bulundu.
TERÖRE DESTEK
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye tarafından Suriye’nin kuzeydoğusuna yapılacak olası askeri operasyonun ‘endişe kaynağı’ olduğunu belirtti. Mogherini, Türk makamlarından DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan uluslararası koalisyonun çabalarını baltalayacak ‘tek taraflı bir eylemden sakınması’ konusunda beklentilerinin olduğunu ifade etti. Mogherini’nin bu sözleri DEAŞ ile mücadele adı altında Suriye’nin kuzeyinde terör koridoru oluşturmak isteyenler ile PYD/YPG/PKK korumacılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye, PKK’nın uzantısı olarak gördüğü YPG’yi terör örgütü olarak değerlendirirken, ABD SDG’yi DEAŞ’a karşı savaşta önemli bir ortak olarak görüyor. Avrupa ve ABD, DEAŞ ile mücadele adı altında PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’ye binlerce tır silah ve uçak ile silah, mühimmat yardımında bulundu.
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