DEAŞ maskesiyle YPG/PKK’ya destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli mülakat özel oturumunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, CNBC muhabiri Hadley Gamble moderatörlüğündeki oturumunda soruları yanıtladı.

HEDEF YPG/PKK

Bölgedeki tek terör örgütünün DEAŞ olmadığına, YPG/PKK’nın da bölgedeki varlığına dikkati çeken Çavuşoğlu “İş YPG/PKK’ya gelince Batılı dostlarımız onları destekliyor. Tek bahaneleri var, o da ‘YPG’nin DEAŞ ile mücadele etmesi’. YPG iç bölgelerde DEAŞ ile savaşıyor çünkü ya onların ideolojilerinden nefret ediyor ya da her iki ülkede de daha fazla bölgeye hâkim olmak istiyor. Bugün herkes YPG/PKK’nın yaptıklarına, bölgedeki azınlıkları nasıl zorla sindirdiğine gözünü kapatıyor” dedi. “DEAŞ Suriye’de ve Irak’taki en önemli sorunlardan biri. Türkiye’den daha fazla DEAŞ teröristini etkisiz hale getiren ülke de yoktur. Biz 3 bini aşkını Suriye’de, binden fazlasını Irak’ta olmak üzere 4 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik” diyen Çavuşoğlu “Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik yapmayı planladığı harekâtın NATO müttefiki ABD’yi riske atıp atmayacağı yönündeki soruya şu cevabı verdi:

SURİYE’Yİ TERKİ DÜŞÜNÜYOR

Bizim hedefimiz, amacımız tıpkı Afrin’de, Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi YPG/PKK terör örgütü. Neden NATO müttefiki Amerikalıları riske atmış olayım? ABD, PKK terör örgütünün koruyucusu mu? Olmamalılar. Sorun da bu. Neden (YPG/PKK’ya) bu kadar silah verdiler?” ifadelerini kullandı.

Gamble’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın atacağı herhangi bir adımın Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğini sorması üzerine Çavuşoğlu “Bence Başkan Trump bir kez daha Suriye’yi terk etmeyi düşünüyor” ifadesini kullandı.

FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesi konusunda sürecin nasıl ilerlediğine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, herkesin “CIA ajanı olan rahip Andrew Brunson”a odaklandığını ancak Türkiye- ABD ilişkilerindeki daha büyük meselenin ABD’nin Suriye’de YPG/PKK’ya verdiği destek olduğunu dile getirdi.

FETO’NUN İADESİ

FETÖ ve elebaşına ilişkin FBI tarafından birçok eyalette yürütülen soruşturmada bu örgütün karanlık tarafının ve ABD yasalarını nasıl ihlal ettiklerinin fark edildiğini vurgulayan Çavuşoğlu “İkili anlaşmalarımız var, uluslararası hukuk ortada. Bu kişi ve bu örgüte üye diğerlerini, 84 isimden oluşan listeyi, Türkiye’ye iade talebiyle ABD’ye sunduk. En son Buenos Aires’te en son bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan’a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek. Üzerinden neredeyse iki, hatta üç yıl geçti” diye konuştu.

Esad sorusuna demokrasi cevabı