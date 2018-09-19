DEAŞ’ın sözde emiri baba-oğul yakalandı
Kayseri polisi tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın sözde Sincar askeri emiri ile Telafer’de savaşçı olarak faaliyet yürüten oğlu gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Irak’ta bulunduğu dönemde DEAŞ adına sözde Sincar askeri emiri ve DEAŞ terör örgütü içerisinde ağır silahçı (havancı) olarak görev yaptığı tespit edilen Irak uyruklu Abdülhalık Kurdi (47) ve DEAŞ adına Telafer’de savaşçı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen oğlu Mehdi Kurdi’nin (18) Kayseri’de olduğunu belirledi. Dün sabah saatlerinde operasyon düzenleyen ekipler, Abdülhahık ve Mehdi Kurdi’yi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
HURDACILIK YAPMIŞLAR
Zanlıların 1 yıl önce Türkiye’ye kaçak olarak girdikleri, Esentepe Mahallesi’ndeki bir gecekonduya yerleşip, kağıt ve hurda topladıkları öğrenilirken, 1 hafta süren takip sonucu yakalandıkları kaydedildi. Abdulhalık Kurdi ile oğlunun Türkiye’ye geldikten sonra örgütle bağlantılarını kesmedikleri ve irtibat halinde oldukları belirlendi.
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