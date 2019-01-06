DEAŞ’ın zulmü ‘Dullar Vakfı’

Interpol tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranırken, Bursa’da polis tarafında yakalanan DEAŞ üyesi Fransız üç kadının verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Cezaevine gönderilen kadınların ifadelerinde, DEAŞ’ın, Suriye’de eşleri ölen kadınları kontrol altında tutmak için ‘Dullar Vakfı’ kurduğunu anlattıkları öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan H.D.Z. ifadesinde üç çocuğuyla Bursa’ya kaçtığını anlatarak örgüt üyesi kadınlara yönelik açıklamalarda bulundu.

KADINA KISKAÇ

Örgütün kadınları kontrol altında tutmak için çeşitli yollar denediğini kaydeden H.D.Z. ifadesinde “DEAŞ’ın kurallarına göre, üç çocuğu olan kadınlar bir eve yerleştiriliyor. DEAŞ Rakka’da ‘Dullar Vakfı’ kurdu. Rejim askerleri gelince, vakfı Meyadin’e taşıdılar. Ben de burada kaldım. Bu vakıfta internet vardı. İnternet üzerinden eşimin kardeşinin eşine ulaştım. Ondan güvenilir bir insan kaçakçısı bulmasını istedim. 6 bin 400 dolar vererek Türkiye’ye kaçtım” dedi. Mavi bültenle aranan M.B. isimli Fransız kadın da ifadesinde ‘Dullar Vakfı’ndan bahsederek “DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren Suriyeli bir grubun ‘Dullar Vakfı’ kurduğunu duydum. Bunlar yardımdan çok kadınları kontrol altında tutmak için çalışan bir gruptu” ifadelerini kullandı.