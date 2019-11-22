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DEAŞ’lı kardeşler Adana’da tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Türkiye’ye Suriye’den yasa dışı yollardan giren Ahmet, Musleh, Mahmut ve Mezin İsmail kardeşlerin bir evde saklandıkları belirlendi.

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Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yüreğir ilçesindeki eve baskın düzenlenen operasyonda, DEAŞ adına eylem hazırlığında oldukları belirlenen 4 kardeş yakalandı. Ahmet İsmail’in cep telefonundan örgüt adına savaşırken çektirdiği fotoğrafları ile DEAŞ’ın öldürülen elebaşı Bağdadi’nin videoları bulundu. Mahmut İsmail’in telefonunda ise örgütün ‘biat mektubu’ çıktı. Teröristlerin diğer kardeşlerinden Ali’nin DEAŞ saflarında savaşırken öldüğü, Nadir’in ise YPG/PKK’ya esir düştüğü öğrenildi. DEAŞ’lı kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Patenci çocuğa, otobüs şoföründen dayak!

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