‘Değişen Türkiye’ paneli Londra’da

Londra’da Naval and MilitaryClub’taki panelde, Türk ve İngiliz konuşmacılar Türkiye gündemini anlatacak. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, STK’lar ve düşünce kuruluşları katılacak. İlk olarak New York’ta, ardından Berlin’de ve G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te düzenlenen ‘TurkeyToday/Bugünün Türkiye’si’ panellerinin yeni durağı İngiltere olacak.