‘Değişen Türkiye’ paneli Londra’da
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ‘Bugünün Türkiye’si’ paneller dizisinin yeni etabı ‘Değişen Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü’ başlığıyla yarın Londra’da yapılacak.
- STAR ANKARA
Londra’da Naval and MilitaryClub’taki panelde, Türk ve İngiliz konuşmacılar Türkiye gündemini anlatacak. Panele medya temsilcileri, akademisyenler, STK’lar ve düşünce kuruluşları katılacak. İlk olarak New York’ta, ardından Berlin’de ve G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te düzenlenen ‘TurkeyToday/Bugünün Türkiye’si’ panellerinin yeni durağı İngiltere olacak.
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