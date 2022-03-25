Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, AA muhabirine, yaklaşık 1 ay önce Rusya'nın gerekçe göstermeksizin Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattığını söyledi.

Bu süreçte ciddi kayıpların yaşandığını ifade eden Meyer-Landrut, "Ukrayna halkı bu süreçte ciddi bir felakete sürüklendi. Bu şartlar altında Ukrayna'ya destek olmak son derece önemli. Rusya'yı kınamak ve durdurmak için de elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekir." dedi.

Türkiye'nin bu süreçteki tutumunu da değerlendiren Meyer-Landrut, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Brüksel'de NATO Zirvesi gerçekleştirildi. Türkiye de bu süreçte son derece önemli bir müttefik ve NATO'nun parçası. NATO'nun da karar alma süreçlerinde Türkiye, NATO'nun çalışmalarını destekledi. Bu süreçlerde dayanışma çok büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin Ukrayna'ya destek olduğunu, Rusya'yı kınadığını da görüyoruz. Ayrıca Montrö Sözleşmesi'nin boğazlardaki geçişle ilgili maddeleri de bu noktada büyük önem arz ediyor. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'daki tarafların bir araya getirilmesi, görüşmelerinin sağlanması konusunda önemli bir rol oynadığını, önemli bir aktör olduğunu görüyoruz."

Birlikteliğin önemine işaret eden Meyer-Landrut, "Şu noktada hepimizin birlikte olması, birlikte hareket etmesi gerekiyor. Saldırıyı birlikte kınamamız, saldırıya karşı birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Ayrıca Ukrayna'nın verdiği mücadeleye birlikte destek olmamız gerekiyor. Tüm bu alanlarda Türkiye'nin son derece önemli olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Meyer-Landrut, Türkiye'nin AB sürecine ilişkin de "Baktığımız zaman çok ciddi anlamda uluslararası dengelerin değişmekte olduğunu, jeopolitik anlamda çok büyük sarsıntılar yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Bunlar aynı zamanda çok ciddi fırsatlar da yaratabilir, Türkiye ve AB arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi anlamında. Ben her iki tarafın da bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesini umuyorum." diye konuştu.