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Politika

DEM Parti'den Türk milletine alçak tehdit: Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak

Türkiye 2 gündür 12 şehidinin yasını tutarken CHP'nin seçimlerdeki ittifak ortağı DEM Parti'den Türk milletine yönelik alçak bir tehdit geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan açıklamasında bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük çağrısı yaparken 'Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' dedi.

24 Aralık 2023 Pazar 08:26 - Güncelleme:
DEM Parti'den Türk milletine alçak tehdit: Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
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Terör örgütü PKK'ya desteğini her fırsatta açıkça ifade eden HDP yeni ismiyle DEM Parti cephesinden skandal üstüne skandal açıklamalar geliyor. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret ettiği HDP/DEM Eş Başkanı Tuncer Bakırhan Türk milletini tehdit etti.

TÜRK MİLLETİNE TEHDİT: TEKİRDAĞLI DA TRABZONLU DA RAHAT OLMAYACAK

Tuncer Bakırhan yaptığı açıklamada, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Dersim'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" sözleriyle terör örgütü PKK'nın argümanlarını tekrarladı.

SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!

DEM Parti'nin Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan da, TBMM kürsüsünden teröristbaşı Öcalan'a "özgürlük" istemişti. Aslan, daha da ileri giderek Öcalan'ın özgürlüğü için herkesin sorumluluk alması gerektiğini de söylemişti.

Teröristbaşı Öcalan'ın serbest kalması çağrısı yapan Ömer Öcalan da, "Onurlu çözüm tecridin kaldırılması ve Sayın Abdullah Öcalan ile diyaloğun başlatılmasındadır" sözlerini kullanmıştı.

ÖCALAN'A MEKTUP KAMPANYASI!

Terör partisi DEM, İmralı'da tutulan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a mektup gönderilmesi için de çağrıda bulunarak "Sayın Öcalan Kürt sorununda demokratik çözümün anahtarıdır, İmralı'dan yükselen ses barışın sesidir" dedi.

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