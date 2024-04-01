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Politika

DEM Partililerden bir skandal daha! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları attılar!

Yerel seçim sonuçlarının hemen ardından CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'nin Hakkari'de düzenlediği kutlamalarda teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

1 Nisan 2024 Pazartesi 20:43 - Güncelleme:
DEM Partililerden bir skandal daha! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları attılar!
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Türkiye 31 Mart seçimlerinde sandık başına giderek yerel ve mahalli yöneticilerini seçti.

Seçim öncesi CHP ve DEM Parti arasında 'kent uzlaşsı' adı altında yapılan seçim pazarlığının ilk yansımaları ortaya çıkmaya başladı.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK SLOGANLARI ATTILAR!

DEM Parti'nin Diyarbakır'daki seçim kutlamalarında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin açılmasının ardından Hakkari'de de bir terör skandalına daha imza atıldı.

CHP'nin ortağı DEM Parti'nin Hakkari'de gerçekleştirilen seçim kutlamalarında terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı.

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