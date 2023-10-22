Deprem bölgesi için kanun teklifi! Bakan Tunç: İhtiyaçlar güçlü bir şekilde karşılanacak

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki adli süreçlerin hızlandırılmasına yönelik çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdürdüklerini belirtti.

Depremde hasar gören illerde yaptıkları inceleme, uygulayıcılarla gerçekleştirdikleri istişare ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen hususlar ve çözüm önerileri arasında yasamayı ilgilendiren konuları Meclisin takdirine sunduklarını ifade eden Tunç, bu kapsamda deprem bölgesindeki bazı idari davaların daha hızlı sonuçlandırılmasına yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin AK Parti grubuna mensup milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulduğunu kaydetti.

Kanun teklifi ile idare mahkemelerinde görülen hak sahipliğine ilişkin işlemler hariç olmak üzere, hasar tespit raporlarına dayalı tesis edilen yıkım, güçlendirme, abonelik iptali ve tahliye gibi idari işlemlere karşı açılan iptal davaları bakımından geçici bir yargılama usulünün ihdas edildiğini aktaran Tunç, şu ana kadar, bu usulün uygulanacağı 30 bin 476 dava açıldığını bildirdi.

Düzenlemedeki İdari Yargılama Usulü Kanunu'na eklenen geçici madde ile idari yargılamada 30 gün olan idarenin savunma verme süresinin 15 güne indirildiğini belirten Tunç, şu bilgileri verdi:

"Kural olarak idarenin savunması alınmadan keşfe gidilememektedir. Düzenlemeyle, idarenin savunması beklenmeksizin keşif ve bilirkişi incelemesi yapılabilmesi sağlanmaktadır. İdari yargılamada ilk derece mahkemelerinde tarafların istemesi halinde duruşma yapılması zorunludur. Düzenlemeyle, duruşma yapılması hakimin takdirine bırakılmaktadır. İdari yargılamada yürütmenin durdurulması talepleri hakkında verilen kabul veya ret kararlarına karşı bölge idare mahkemesine itiraz edilebilmektedir. Düzenlemeye göre, bu kararlara itiraz edilemeyecektir. Delillerin toplanmasından itibaren en geç 15 gün içinde karar verilmesi öngörülmektedir. İdari yargılamada idare mahkemesinin kararlarına karşı 30 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabilmektedir. Bu usulde istinafa başvuru süresi 15 güne indirilmektedir. İdari yargılamada istinaf kanun yolu incelemesi en geç 6 ay içinde sonuçlandırılmaktadır. Düzenlemeyle, istinaf başvurusunun en geç 2 ay içinde sonuçlandırılması öngörülmektedir."

- "SÜRECİN HIZLANMASI AMAÇLANIYOR"



Deprem bölgesinde bilirkişi seçiminin kolaylaştırılması ve bilirkişi görevlendirilmesinin, istinaf yargı çevreleri esas alınarak bilirkişilik bölge kurullarınca oluşturulmuş listelerden yapıldığını belirten Tunç, kural olarak mahkemelerin, içinde bulundukları bölgenin listesinden bilirkişi seçebildiğini ifade etti.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Düzenlemeyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde depremlerle bağlantılı iş, dava, soruşturma ve kovuşturmalarda liste dışından da bilirkişi görevlendirilmesi yapılabilmesine imkan tanınmakta ve sürecin hızlanması amaçlanmaktadır. Tarihin en büyük deprem afetinde yıkılan 11 şehrimizdeki yargı süreçlerinin gecikmeksizin işlemesini sağlamak için mevzuat değişikliklerini ve bölgede ihtiyaç duyulan hakim, savcı ve personel desteğini güçlü bir şekilde karşılıyoruz."