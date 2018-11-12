Deşifre olacaklardı gelip itirafçı oldular

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik “mahrem imamlar” ve “ankesörlü telefon” soruşturmaları kesintisiz ve titizlikle sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 444 örgüt mensubu etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu, bu kişilerin itirafları doğrultusunda deşifre edilen 950 mahrem imam yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensubu subaylar ve mahrem imamların yanı sıra henüz deşifre olmamalarına rağmen kendi istekleriyle emniyete gelerek itiraflarda bulunan örgüt mensuplarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

SINAVDAN ÖNCE SORU

İtirafçılar, Jandarma astsubay ve sözleşmeli subay sınavları öncesi sınavda çıkacak soruların verildiğini kaydetti. Kara Harp Okulu 2011- 2013 sınavlarında öğrencilere “mahrem imam”lık yapan bir şüphelinin ise daha sonra sözleşmeli subay olarak örgütsel faaliyetlerini TSK içinde sürdürdüğü bilgisi de itiraflar arasına eklendi. Jandarma Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli itirafçı pilot “mahrem abi”ler ile görüşmeyen öğrenci ve subayların harp okullarından ve çalıştıkları birimlerden atıldıklarını kaydetti.

DARBEYİ SORMUŞLAR

Lise ve üniversite döneminden itibaren örgüt içerinde yer aldığını anlatan bir itirafçı katıldığı örgütsel toplantıda kendilerine “Şimdi kapından içeri Peygamber Efendimiz girse dahi hükümsüzdür, şimdi Fetullah Gülen Hocaefendi’nin zamanıdır” şeklinde sapkın söylemlerde bulunulduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgütün mahrem imamlarının bazı subay ve astsubayları topladığı ve “Sizce darbe olsa nasıl olur?” diye nabız yokladığı ve örgütün üst kademesine aktardıkları ifadelerde yer buldu.