Deşifre olacaklardı gelip itirafçı oldular
FETÖ/PDY’ye yönelik TSK’daki “mahrem imamlar” ve “ankesörlü telefon” soruşturmalarında yakalanacağını anlayan hainler, henüz deşifre olmamalarına rağmen kendi istekleriyle gelip teslim oldu. Şimdiye kadar Ankara'da 444 itirafçının emniyete verdiği bilgilerle 950 mahrem imam gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik “mahrem imamlar” ve “ankesörlü telefon” soruşturmaları kesintisiz ve titizlikle sürdürülüyor. Operasyonlar kapsamında şimdiye kadar 444 örgüt mensubu etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu, bu kişilerin itirafları doğrultusunda deşifre edilen 950 mahrem imam yakalandı. Gözaltına alınan örgüt mensubu subaylar ve mahrem imamların yanı sıra henüz deşifre olmamalarına rağmen kendi istekleriyle emniyete gelerek itiraflarda bulunan örgüt mensuplarının sayısı gün geçtikçe artıyor.
SINAVDAN ÖNCE SORU
İtirafçılar, Jandarma astsubay ve sözleşmeli subay sınavları öncesi sınavda çıkacak soruların verildiğini kaydetti. Kara Harp Okulu 2011- 2013 sınavlarında öğrencilere “mahrem imam”lık yapan bir şüphelinin ise daha sonra sözleşmeli subay olarak örgütsel faaliyetlerini TSK içinde sürdürdüğü bilgisi de itiraflar arasına eklendi. Jandarma Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli itirafçı pilot “mahrem abi”ler ile görüşmeyen öğrenci ve subayların harp okullarından ve çalıştıkları birimlerden atıldıklarını kaydetti.
DARBEYİ SORMUŞLAR
Lise ve üniversite döneminden itibaren örgüt içerinde yer aldığını anlatan bir itirafçı katıldığı örgütsel toplantıda kendilerine “Şimdi kapından içeri Peygamber Efendimiz girse dahi hükümsüzdür, şimdi Fetullah Gülen Hocaefendi’nin zamanıdır” şeklinde sapkın söylemlerde bulunulduğunu söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi örgütün mahrem imamlarının bazı subay ve astsubayları topladığı ve “Sizce darbe olsa nasıl olur?” diye nabız yokladığı ve örgütün üst kademesine aktardıkları ifadelerde yer buldu.
225 askerin rehin alındığı kamera görüntüleri delil oldu
Darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe karargahındaki eylemlere ilişkin 243 sanığın yargılanmasına Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığını işgal eden cuntacıların, karargahta vatani görevlerini yapan 225 er ve erbaşı rehin aldıkları anların görüntüsü dava dosyasına delil olarak girdi. Söz konusu görüntü ve bununla ilgili bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.
KARŞI ÇIKAN REHİN ALINDI
Görüntü ve bilirkişi raporuna göre, Ankara’daki başka birliklerden askerlerin de Jandarma Genel Komutanlığına gelmesiyle karargahtaki cuntacıların faaliyeti başladı. Görev dağılımının ardından karargahın cephaneliğini yağmalayan darbeciler, daha sonra nizamiye ve nöbet kulübelerine tam teçhizatlı askerleri yerleştirdi. Kendilerine karşı çıkacaklarını düşündükleri general, subay ve astsubayları alıkoyan darbeciler, bununla da yetinmeyip saat 22.21’de karargahta vatani görevini yapan er ve erbaşları da alıkoydu. Üniforma giymelerine izin verilmeyen erler, sivil kıyafetleriyle karargahta toplandıktan sonra sanık eski yüzbaşı Erkan Demir tarafından konferans salonuna getirildi. Sanıklar Mehmet Emin Bayrak, Metin Yağcı ve İsmail Kabaca’nın, er ve erbaşların sabaha kadar rehin tutuldukları salonunun girişinde silahlı olarak bulundukları kameralara yansıdı. Rehin askerler, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından karargaha operasyon düzenleyen polis ve jandarma özel hareket timlerince kurtarıldı.
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