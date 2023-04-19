Destici: Altılı Masa, PKK'nın desteğiyle seçime girdiğini gizleme gereği duymuyor

Pursaklar Tebessüm Külliyesi Camisi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Destici, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anarak, yaraların sarılması için devletin ve partilerinin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 14 Mayıs'ta herkesten sandığa gitmelerini isteyen Destici, Cumhur İttifakı olarak adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'a oy verilmesi çağrısı yapan Destici, milletvekili seçimleri için de BBP'ye destek istedi.

- "ALTILI MASA, PKK'NIN DESTEĞİYLE SEÇİME GİRDİĞİNİ GİZLEME GEREĞİ DUYMUYOR"



Millet İttifakı'na yönelik eleştirilerde bulunan Destici, altılı masanın "gizleme gereği duymadan" PKK'nın desteğiyle seçime girdiğini, kendilerini milliyetçi, muhafazakar, demokrat, cumhuriyetçi olarak tanıtan partilerin yaşananları yok sayarak vatandaşları kandırmaya devam ettiklerini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türk milliyetçisi olmadığını ileri süren Destici, Akşener'in, CHP ve HDP ile kol kola yürüyebilmek için partisinden Türk milliyetçilerini tasfiye ettiğini ifade etti.



Akşener'in kalktığı altılı masaya yeniden döndüğünü söyleyen Destici, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Diyor ki 'Beni masaya dönme noktasında Mansur Yavaş ikna etti.' Allah Allah. Partisinin Genel Başkan Yardımcıları ikna edemiyor, Merkez Karar Kurulu üyeleri ikna edemiyor, il başkanları ikna edemiyor, ilçe başkanları ikna edemiyor, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ikna ediyor. Acaba nasıl ikna ediyor? Ne ile ikna ediyor? Bu iknanın karşısında ne verildi, ne alındı? Bu birinci sıra adaylıkları acaba buna göre mi dağıtıldı? Buna göre mi taksim edildi? Şimdi İYİ Partililer de bu soruların cevabını bekliyorlar ama soramıyorlar. İnanıyorum ki seçimin bitmesini bekliyorlar."

- "ŞEHİTLİK, MİLLİYETÇİLİK, ÜLKÜCÜLÜK, ALPERENLİK SİYASETE ALET EDİLECEK KAVRAMLAR DEĞİLDİR"



Akşener'in, Meclis kürsüsünde kurşun göstererek yaptığı konuşmada, şehit Ömer Halisdemir ve Recep Haşatlı isimlerini andığına değinen Destici, şu açıklamalarda bulundu:



"Meral Hanım Allah aşkına sen kim, Ömer Halisdemir kim? Sen kim, Recep Haşatlı kim? Sen dön bir bak, partinde kimler var. Partin hangi yöne gidiyor? Ömer Halisdemir olsa bugün PKK'yla, HDP'yle kol kola seçime gider miydi? O senin PKK dediğin, HDP dediğin bugün tipli tipsiz herkesle ittifak kurdu. O Recep Haşatlı'yı şehit edenler o komünistlerdi, o Marksistlerdi, o Leninistlerdi. Eğer sen ülkücü olsaydın, Türk milliyetçisi olsaydın bunları bilirdin. Ama sen değilsin. Sen Türk milliyetçisi de değilsin, ülkücü de değilsin. Sen rahmetli Alparslan Türkeş'in sağlığında bir gün onun partisinde görev yaptın mı? Bir saat onunla mesai yaptın mı? Sen rahmetli şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun partisinde onun sağlığında bir gün görev yaptın mı? Onunla bir mesai yaptın mı da onların ismini ağzına alıp istismar ediyorsun? Alparslan Türkeş kim, sen kimsin? Şehit Muhsin Yazıcıoğlu kim sen kimsin? Onun için herkes haddini ve hukukunu bilecek. Bizim şehitlerimizi, bizim liderlerimizin ismini ağzına alırken herkes bin düşünecek bir kere söyleyecek. Şehitlik, milliyetçilik, ülkücülük, Alperenlik kavramı bu kadar basit, siyasete alet edilecek kavramlar değildir. Onlar bizim değerlerimizdir. Ama hanımefendi bu değerlerden uzak olduğu için ağzına geleni söylüyor."