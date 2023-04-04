Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Habertürk'te soruları cevapladı.

"SEÇİME BBP YERİNE BÜYÜK BİRLİK İSMİYLE GİRECEĞİZ"

Destici seçimlere BBP kısa adı yerine "Büyük Birlik" adıyla gireceklerini söyledi. Destici "BBP olarak bu seçimlerde logomuz aynı. Bugüne kadar BBP olarak kullanıyorduk; fakat bu seçimde Büyük Birlik Partisi'ni Büyük Birlik olarak kullanıyoruz" dedi.

"ORTAK LİSTE YOK"

"Şu anda ortak liste yok, kendi listemizle katılıyoruz" diyen Destici "Biz BBP olarak kendi listelerimiz hazır. 1000'e yakın müracaat oldu. 81 ilde seçime katılacak şekilde hazırız. İttifak ve parti listesini YSK'ya sunmak için zaman var. Hedefimiz yüzde 4-5 oy almak. Biz grup kuracak milletvekili hedefliyoruz. Ben Ankara veya İstanbul'dan aday olabilirim" ifadelerini kullandı.

"HÜDA PAR EŞİTTİR HDP DEĞİL"

HÜDA PAR ile ilgili soruya cevap veren Destici, 'Birileri HÜDA PAR ile HDP'yi eşleştirmeye çalışıyor. Bir kere eşleştirilemez. HDP terör örgütü PKK'nın partisi. Bütün söylem, eylemleri, kararları böyle. En son Kılıçdaroğlu 'Kürt sorununu TBMM'de çözmek istiyoruz' dedi. Demek ki böyle söz verdi. CHP bir iki cümle Kürt sorunu diye bir şey paylaşsın. Ben HÜDA PAR'ın parti tüzüğüne karşıyım, söylemlerini doğru bulmuyorum. Daha sonra Zekeriya Bey'in açıklamaları üniter yapı, bayrak, istiklal marşı, milletin birliği noktasında hiçbir farklı düşünce olmadığını, tamamını desteklediklerini, bunların yanında durduklarını söyledi. Bunu söyleyene siz daha ne söyleyebilirsiniz. Ben HÜDA PAR'ın parti programındaki vaadlere katılmıyorum onların tam karşısındayım. Ben BBP olarak yeke yek ittifak kurmam. HÜDA PAR eşittir HDP değildir.' dedi.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NUN İSTİFASI

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ile ilgili de Destici şu ifadeleri kullandı;

Üzüntüleri, kızgınlıkları olan herkese hak veriyorum. Devletin varlığı bekası, ülkenin bütünlüğü, üniter yapının muhafazası meselesiyle seçime gidiyoruz. Bütün ülküdaşlarım, Türk milliyetçisi arkadaşlarım, vatansever milliyetperver olarak kendisini ifade edenler bu kırgınlıklarını seçim sonucuna kadar baskılayacaklar, bunu inanıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsına bir şey söylemiyorum. PKK'nın siyasi partisiyle işbirliği yapıyor. TİKKO'nun, DHKPC'nin siyasi uzantısıyla işbirliği yapıyor. Allah aşkına bir yere gitseniz, seccadeyi tanımaz mısınız? Demek ki bizim kültürümüze uzak olduğu ortaya çıkıyor. Bir fotoğraf verilmiş yetmemiz, ikinci fotoğraf verilmiş.

Anadolu insan ne ister? Kendinden adam ister. Bu ülke sayın Ahmet Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanlığını gördü, merhum Özal'ın da Cumhurbaşkanlığını gördüm.