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BBP Lideri Destici: Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, 'Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir' sözleriyle ilgili olarak, 'Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez' dedi.

  • DHA
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TBMM Genel Kurulu´nda 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın, "Türk Ordusu Afrin'i işgal etmiştir" sözlerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, tepki gösterdi. "Kahraman ordumuza sataşma var. Kahraman ordumuz işgalci olarak gösterilemez" diyen Destici, şöyle konuştu:
 
"Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hiç kimse yapamaz. Şayet bunu yapıyorsa da onun yeri burası değil, Kandil'dir. PKK'lı yılanların yanı olmalıdır. Bunu açıkça ifade ediyorum. Dolayısıyla da burada kahraman ordumuzun Afrin zaferini hiç kimse işgal olarak gösteremez. Dolayısıyla biz kahraman ordumuzla gurur duyuyoruz. Ve hiç merak etmeyin, Afrin operasyonunu Tel Abyad, Ayn el Arap, Sincar ve Kandil zaferleri de takip edecektir ve oraya da ay yıldızlı bayrak dikilecektir."

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