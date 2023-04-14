BBP lideri Destici, partisinin seçim beyannamesini açıkladı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik partisinin seçim beyannamesini açıkladı.

Mustafa Destici'nin konuşmasından satır başları:

'BİR TARAFTA PKK'LILARA BELEDİYELERİ GERİ VERECEĞİZ DİYENLER VAR'

"Bir tarafta devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü ve milletin istikbalini önceleyen Cumhur İttifakı var. Bir tarafta da gelirsek PKK'lılara belediyeleri geri vereceğiz diyenler var. Bu masada pazarlık üzerinden yürüyen birileri var. Milletimiz buna göre karar verecek. Milletimiz tercihini buna göre yapacak."

'GEÇMİŞTE OLDUĞU GİBİ DEVLET-MİLLET EL ELE BU ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

"Çok sıklıkla deprem bölgesine gidip gelmeye devam ediyoruz. Bu ziyaretler bazen kendi teşkilatlarımızın düzenlemesiyle bazen de Sayın Cumhurbaşkanımız ile gidiyoruz. Her gittiğimiz de yaralar sarılıyor. Şu anda evler teslim ediliyor. Köy konutları çok yakında teslim edilecek. Elhamdüllillah şu anda bölgedeki hiçbir vatandaşımız barınma, gıda, yiyecek ne de başka bir eksiğinin kalmamasını görmekten de büyük memnuniyet duyuyorum. Elbette ki bir mağduriyet yaşanıyor. Hayat bu 11 ilimizde depremden önceki gibi değil. Ama devletimiz bütün kurum ve kuruluşlarıyla, milletimiz bütün sivil toplum örgütleriyle orada. Bütün ihtiyaçların karşılanması noktasında azami gayret gösteriliyor. Geçmişteki bütün zorluklarımızı nasıl birlikte yendiysek, Van Depremini, İzmir Depremini, Elazığ depremini, Kastamonu ve Karadeniz'de yaşadığımız afetlerden sonra nasıl yaralarımızı devlet-millet el ele aştıysak bu süreçte de aynı birliktelikle aşacağız. Siz bakmayın devleti aciz göstermeye çalışanlara. Siz bakmayın bu toplumun sanki insanları yardıma koşmamış, orada hiçbir şey yapılmamış gibi gösterilmesine. Bu Türk Devleti'nin Allah'a şükür her şeye gücü yetecek."