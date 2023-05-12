Destici: Türk demokrasisine kara bir leke sürenlerle mutlaka sandıkta hesaplaşacağız

Destici, CNN Türk canlı yayınında Semiha Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesini değerlendiren Destici, bir cumhurbaşkanı adayının bu tür çirkin iftiralarla, şantajlarla, kumpaslarla adaylıktan çekiliyor olmasının Türk demokrasisini yaraladığını söyledi.

Destici, "CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı daveti sonrası İnce'nin Millet İttifakı'nın Ankara mitingine katılıp katılmayacağı" yönündeki soru üzerine, "İnce, zaten adaylıktan çekilerek kendisine oy vermeyi düşünen ve bunun için sandığa giden, kendisine güvenen seçmenlerin güvenini boşa çıkarmıştır. Eğer şimdi tutup da bir de mitinge katılırsa o zaman tamamen 'Bu planlı bir şey olmuş' diye insanların aklına gelecektir." diye konuştu.

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin dengeleri nasıl etkileyeceği sorusuna Destici, oyların blok olarak bir yere gitmeyeceğini, mutlaka dağılacağını belirterek, oyların gitmeyeceği adresin kendisine göre Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NUN RUSLARLA İLGİLİ PAYLAŞIMI



Destici, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Ruslara yönelik paylaşımına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu tamamen Kılıçdaroğlu'nun hedef saptırması. Kendisinin adaylığını destekleyenlerin bir organizasyonu olduğu çok açık çünkü bu paylaşımı yapanlara bakıyoruz, yani bunu kim yapıyor? Bunu kim piyasaya sürdü? eğer adaylıktan çekilmezse başka kasetlerin yayınlanacağını, başka belgeleri açıklayacağını Rusya ya da Rusya yanlıları açıklamadı ki. Tam tersine Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen bugün işte PKK'dır, FETÖ'dür, ABD'nin desteklediği gruplar ya da Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisini ya da o yedili masayı destekleyen trol ordusunun yaptığı çok açık ve net."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu sabah sosyal medya hesabından yayınladığı mesajdaki "Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız. Çünkü biz, mensubu ve hizmetkarı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız" kesitini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine Destici, Cumhur İttifakı olarak milletin iradesinin tam olarak sandıkta tecelli etmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Destici, İnce'nin adaylıktan çekilmesinde seçmenlerin de mağdur edildiğini belirterek, "Bir kere daha altını çizerek söylüyorum, burada mağdur olan seçmendir, Muharrem İnce'ye oy vermeyi düşünen seçmenlerdir. Bu seçmenlerin mutlaka sandıkta bunu yapanlara karşı bir tepkisi olacaktır. Bunun içindir, Kılıçdaroğlu panikleyerek Rusya'yı hedef göstermiştir ya da bunun kaynağının Rusya olduğu noktasında bir manipülasyon yapmıştır. Onun için biz hem Büyük Birlik Partisi olarak hem de Cumhur İttifakı olarak milletimizin haysiyetiyle şerefiyle onuruyla oynayan ve Türk demokrasisine kara bir leke sürenlerle mutlaka sandıkta hesaplaşacağız. 15 Mayıs'tan sonra da bununla ilgili yasalar işletilecektir ve eksikse de yasal düzenlemeler de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Seçmenlerin geçmişe dair öfkeleri, kırgınlıkları olabileceğini dile getiren Destici, onları bir tarafa bırakarak, devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin birliği ve bütün Türk İslam coğrafyasında yapılanları önceleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

