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Politika

Destici'den HDP'lilere: İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz

Ümraniye'de Sivas Koyulhisar Çandır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'lilerin '14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak' sözü hakkında, 'Tabii hayal görüyor ama bütün bunları kim söyletiyor, bu cesareti nereden buluyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar ama hayalleri 14 Mayıs'a kadar. İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz.' dedi.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 14:53 - Güncelleme:
Destici'den HDP'lilere: İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz
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Destici, Ümraniye'de Sivas Koyulhisar Çandır Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye kendi savaş gemisini, savaş uçağını, helikopter ve tanklarını ürettiği için Türkiye hasımlarının iktidarın değişmesini istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu hatırlatan Destici, "Oylarımız onunla birlikte olacak ve bize gelen sonuçlara göre Allah'ın inayetiyle, seçmenlerin oyuyla birinci turda tekrar Cumhurbaşkanı seçilecek." ifadesini kullandı.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya ve terör örgütlerine taviz ve çeşitli sözler verdiğini savundu.

Akkuyu Nükleer Santrali'nin onlarca yıl engellendiğini belirten Destici, "Kendileri yaptılar, bize yaptırmadılar. Bizim buralarda dernekler kurdurdular. Doğacılar adına, çevreciler adına parayı verdiler fonladılar ve bunları yaptırmadılar ama şimdi yapıyoruz. Yıllardır bize kendi denizlerimizde doğal gaz arattırmadılar. Sondaj gemilerini vermediler. En sonunda ne yaptı Türkiye? kendi gemilerini aldı, aradı ve buldu mu? Buldu. Çıkardı mı? Çıkardı. Hem de en kısa zamanda." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "14 Mayıs'tan sonra bütün tutuklularımız çıkacak" dediğini, bazı HDP milletvekillerinin de bu yönde açıklamalar yaptığını dile getiren Destici, "Tabii hayal görüyor ama bütün bunları kim söyletiyor, bu cesareti nereden buluyorlar? Kemal Kılıçdaroğlu'ndan buluyorlar ama hayalleri 14 Mayıs'a kadar. İnşallah 14 Mayıs'ta hayallerini zindana çevireceğiz. Rüyalarını kabusa çevireceğiz." dedi.

  • Mustafa Destici
  • Büyük Birlik Partisi

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