Destici'den TEKNOFEST 2023'e ziyaret: Gurur duyuyoruz

Destici, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'ü ziyaret etti. Ziyarette Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Destici'ye milli projelerle ilgili bilgi verdi.

Mustafa Destici, ziyarete ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin son yıllarda savunma sanayisinde atmış olduğu güçlü ve kararlı adımların hem yerlilik oranını yüzde 80'lerin üzerine çıkardığını hem de gençlerin, çocukların, öğrencilerin bu alana merakını, ilgisini ve çalışma azmini güçlendirdiğini söyledi.

TEKNOFEST'te öncü firmalar ve isimler bulunduğunun altını çizen Destici, şöyle devam etti:

"Merhum Özdemir Bayraktar, bunlardan birisiydi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geriye bıraktığı evlatları Haluk Bey olsun, Selçuk Bey olsun, diğer kardeşleri, ailesi... Hatta bugün duydum. Hanımefendi annemiz, 70 yaşında hala çalışmaya devam ediyor. Bütün aile kendilerini bu işe adamışlar. Türkiye'ye, Türk milletine, Türkiye'nin bu savunma sanayisindeki kalkınmasına olan ihtiyaca kendilerini adamışlar. Şahsım, camiam ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum."

Destici, onların bu girişimlerinin diğer pek çok firmayı, kişiyi ve kurumu da harekete geçirdiğini belirterek, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, diğer ilgili bakanlıklar ve kurumların büyük bir atak içinde olduğunu anlattı.

Atak helikopterinden Altay tankına, TCG Anadolu'dan milli muharip uçağa kadar hepsinin çok önemli olduğunu vurgulayan Destici, TEKNOFEST'te yer alan Türkiye'nin yeni seyir füzesi KEMANKEŞ'e dikkati çekti.

Mustafa Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece İHA, SİHA değil, işte Kızılelma insansız savaş uçağımız gerçekten müthiş, biz gurur duyuyoruz. Allah yollarını, bahtlarını açık etsin. İnşallah bu hamleleri daha da güçlenerek devam edecek. Her ne kadar birileri buraları Amerikalılara terk etmeyi, onlara peşkeş çekmeyi düşünse de biz milletimizle birlikte buna müsaade etmeyeceğiz. Yerli olanları, milli olanları destekleyeceğiz. İnşallah milletimizin 14 Mayıs kararıyla da bu devam edecek Allah'ın izniyle."

Mini seyir füzesi KEMANKEŞ'in menziliyle ilgili bilgi veren Haluk Bayraktar da ilk defa sergiledikleri KEMANKEŞ'in turbo motorundan kamerasına, yapay zekasına kadar milli olarak geliştirildiğini, menzilinin ise haberleşme olduğu zaman 100 kilometreyi, haberleşme ötesinde ise 300 kilometreyi bulduğunu dile getirdi.

Haluk Bayraktar, KEMANKEŞ'in ayrıca ''çok hızlı ve akıllı'' olduğunu söyledi.

Mustafa Destici, ziyaretinde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın yanında TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.