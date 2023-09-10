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Politika

Destici'den TSK'ya iftira atana Tanrıkulu'na tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili iddialarına ilişkin, 'Bu iftiranın sahibi devlet, vatan, millet, bayrak ve ezan düşmanı müfteriyi lanetliyor, bunun hesabını hukuk önünde mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ediyorum.' açıklamasında bulundu.

AA10 Eylül 2023 Pazar 00:12 - Güncelleme:
Destici'den TSK'ya iftira atana Tanrıkulu'na tepki: Dokunulmazlığı kaldırılsın
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Destici, yazılı açıklamasında, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik bazı iddialarına ilişkin, milletvekili sıfatı taşıyan birinin, terör örgütlerinin Ermenistan'ın, Yunanistan'ın üsluplarını aşan çirkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira yönelttiğini belirtti.

Kullanılan kelimelerin haince ve düşmanca olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Öncelikle, söz konusu şahsın, adı 'Cumhuriyet' kelimesiyle başlayan partisine, sonrasında 'ay-yıldızlı' rozetini taşıdığı Gazi Meclisimize, bünyelerinde, milletine, devletine, devletinin kurumlarına düşmanlığı hayat tarzı edinmiş hainleri bulundurmamaları gerektiğini hatırlatıyorum.

Üzerimizde bugün üniforma olsun olmasın, Türk milletinin her ferdi, her Türk evladı, yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni ne olursa olsun, hayatı boyunca, Mete Han'ın kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubudur. Bu alçak iftira bu yüzdendir ki sadece kahraman silahlı kuvvetlerimize değil milletimizin bütününe atılmıştır."

Türk milletini "büyük" yapan en önemli unsurlardan birinin önce inanç ve değerlerine bağlılığı, sonra ordu-millet olması olduğunu vurgulayan Destici, "Binaenaleyh bu iftiranın sahibi devlet, vatan, millet, bayrak ve ezan düşmanı müfteriyi lanetliyor, bunun hesabını hukuk önünde mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

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