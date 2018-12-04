Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a büyük övgü

MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında önemli açıklamalar bulunuyor. Adaletli paylaşım, insan onuruna saygı yok hükmündedir. Yemen'deki bir çocuğun Londra'daki bir çocuk kadar değeri yoktur.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın G20 zirvesinde yaptığı konuşma çok önemli ve mühimdir. Sayın Erdoğan'ın duruşu takdire şayandır. Fırat'ın doğusunu terörden kurtarma iradesinin G20 zirvesinde gündeme taşınması takdir edilecek bir duruştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan gözlerinin içine baka baka gerçeği söylemiştir. Malum ve sabıkalı ülkeler hem teröre karşı çıkıp hem terörle iç içe olmayı nasıl açıklayacak. ABD terör örgütleriyle sürekli yanak yanağıdır. ABD kimi kimden korumakta neyi gözlemlemek için hazırlık yapmaktadır.