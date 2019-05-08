Bahçeli'den sert açıklamalar: Bu kirli bir ağız sakat bir zihniyet

Bahçeli'nin konuşmasından satır başkları...

Türkiye'nin normalleşmeye ihtiyacı vardır. Sıkılı yumruklar açılmalıdır. Tereddütle geçirdiğimiz her vakit kalmamıştır. Gerginlikler azaltılmalıdır. Kutuplaşarak mesafe alamayız.Günlük siyasi kavgaları bir tarafa bırakmak lazım.

MHP olarak safımız Türkiye'nin safıdır. MHP'nin yeri sinesinden doğduğu Türk milletidir. Unutmayınız ki geleceğini planlayamayan milletlerin hiç bir zaman parlak bir istikbali olmamıştır. Biz Türk milletiyiz biz Türkiye'yiz biz bin yıllık kardeşliğin bakiyesiyiz. Türkiye zorlu bir seçim sürecinden çıkmıştır. 31 Mart'ın kazananı açık ara farkla Cumhur ittifakıdır. Milli uzlaşmanın adı Cumhur ittifakı olmuştur. Bize göre 31 Mart düğümü çözmüş hükmünü vermiştir. Milletin sözünün üstüne söz söylemek imkansızdır.

Türk milleti iradesini göstermiş kararını vermiş konuyu kapatmıştır. Ancak 31 Mart'ta hemen sonra sonuçlar siyasi gündemin seyir ve istikametini doğrudan etkilemiştir.

YSK'nın oy çokluğuyla hakkın ve hukukun tercümanı olmuştur. İstanbul'un üzerindeki tartışmalar son bulmuştur. YSK'nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak çarpıtmak kurul üyelerine çete üyeleri gibi iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır sakat bir zihniyettir. Cumhur ittifakına yönelik sistemli planlı ve tezgahlarla ilgili söyleyeceklerim vardır. 31 Mart'tan sonra Cumhur ittifakının kopmasını arzulayan çevrelere adeta cesaret gelmiştir.

6 Mayıs'ta YSK adaletli bir kararla milletin yüreğine su serpmiştir.

Bunlar günlerce utanmadan sıkılmadan MHP ile AK Parti arasında bir sorun varmış gibi yazıp çizdiler. MHP’nin AK Parti’nin altını oyduğunu ahlaksızca ortaya sürdüler. MHP’nin oy oranı yüzde 18,81 ise AK Parti’nin de yüzde 35’tir dediler halbuki İl genel meclisinde iki partinin oyu yüzde 60,42 düzeyindedir.

Bir ara kum torbası değilim çıkış ile rest çeken zat bunlardan birisidir. Gıybet borsası kuruldu, bu sefiller fazilete sırt döndüler. Bu çevreler verimsiz toprak gibidirler.

Cumhur ittifakını bakışımızı 1 Mayıs’ta paylaştım. Müfteriler hayal kırıklığına uğradı. Cumhur ittifakıyla ilgili yorumları ciddiye almıyoruz ama böyle yaptıkça şımarıyorlar. Bilmeyen varsa yeniden söyleyeyim Cumhur ittifakı Türk milletinin ta kendisidir.