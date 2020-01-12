Devlet Bahçeli, MHP'nin Ankara kampında konuşuyor

12.01.2020 11:55 - Güncelleme: 12.01.2020 12:23

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

”İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır”

"Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Bağdat'tan, Trablus'tan, Kahire'den başlayacak hepsini birden jeopolitik kuşak içine alacaktır"

"Kasım Süleymani'nin de içinde bulunduğu konvoya düzenlenen ABD saldırısı bölgesel gerilimi zirveye taşımıştır"

"Üst düzey bir askeri "Bana göre suçludur" diye hedef almak barbarlığın ta kendisidir. Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pensilvanya’ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır”