İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8778
  • EURO
    6,5392
  • ALTIN
    295.073
  • BIST100
    118664
Politika

Devlet Bahçeli, MHP'nin Ankara kampında konuşuyor

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı'nda konuşuyor.

12.01.2020  11:55 - Güncelleme: 12.01.2020  12:23

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satırbaşları:

”İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın, Libya’nın siyasi ve toprak bütünlüğüne sahip çıkmak, saygı duymak, destek vermek, Türk dış politikasının ana stratejisi olmalıdır” 

"Ankara'nın güvenliği Şam'dan, Bağdat'tan, Trablus'tan, Kahire'den başlayacak hepsini birden jeopolitik kuşak içine alacaktır"

"Kasım Süleymani'nin de içinde bulunduğu konvoya düzenlenen ABD saldırısı bölgesel gerilimi zirveye taşımıştır"

"Üst düzey bir askeri "Bana göre suçludur" diye hedef almak barbarlığın ta kendisidir. Başkanı Trump suçlu arıyorsa mesela Pensilvanya’ya bakmalıdır. 251 vatan evladının şehadetinden, 2 bin 194 vatan evladının yaralanmasından sorumlu olan bir caninin korunup kollanması hangi insani değere sığacaktır”

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti
Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Hafter köşeye sıkıştı! Ortak çağrıyı kabul etti

Guilherme transferi suya düştü!
Guilherme transferi suya düştü!

Guilherme transferi suya düştü!

CHP şaşkın: Kandırıldık
CHP şaşkın: Kandırıldık

CHP şaşkın: Kandırıldık

Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?
Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?

Kıbrıs’tan neden vazgeçemeyiz?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.